 

Разбитая инсультом Федосеева-Шукшина осунулась и передвигается в инвалидной коляске: подробности

09.09.2023, 18:36, Новости дня
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Причиной экстренной госпитализации стал инсульт. Из-за болезни актриса разучилась говорить и начала испытывать проблемы с передвижением. К счастью, врачам удалось частично вернуть артистку к нормальной жизни.

Лидия Федосеева-Шукшина уже разговаривает, но вот сама ходить не может. Разбитая в июле инсультом Федосеева-Шукшина осунулась и передвигается в инвалидной коляске. В щуплой старушке с трудом можно узнать некогда активную женщину.

По словам актрисы, она надеется, что еще будет ходить, но для этого необходима длительная реабилитация. Ей назначили лечебную физкультуру и массаж. Заботится об артистке младшая дочь Ольга Шукшина. Она перевезла мать в дом в Подмосковье и наняла сиделку.

Последние несколько лет были для Лидии Федосеевой-Шукшиной крайне непростыми. Актрису измотал брак с Бари Алибасовым и судебные разбирательства по поводу квартиры, которую она не то подарила, не то переписала на продюсера, находясь в браке.

На эти передряги также наложились проблемы в семье. Дочери актрисы – Мария и Ольга – вот уже десять лет не общаются. По словам младшей дочери, старшая навещала мать в больнице, но та не захотела принимать от нее помощь.


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