 

Новый розыгрыш баллов среди голосующих электронно состоится 10 сентября

09.09.2023, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Утром 10 сентябре пройдет второй розыгрыш призовых баллов для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы. Первый розыгрыш в рамках акции #ВыбираемВместе2023 состоялся в субботу – баллы получили 1 094 159 человек.

К акции могут присоединиться участники дистанционного голосования на портале mos.ru и те, кто отдал голос с помощью терминала на избирательном участке.

Голосующие впервые, но не попавшие в список победителей, получат тысячу призовых баллов. Решение принято по инициативе партнеров программы “Миллион призов”.

Потратить призовые баллы можно на посещение кафе и ресторанов, музеев и театров, благотворительность, пополнение карты “Тройка”, покупки в магазинах – партнерах акции.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. В первый день проголосовали более 1,5 миллиона человек.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Разбитая инсультом Федосеева-Шукшина осунулась и передвигается в инвалидной коляске: подробности

09.09 / Прооперированная Виктория Боня в слезах обратилась к народу: Я больше не покажу себя

09.09 / Таинственный мужчина проспонсировал Волочкову в важный момент: кто он?

09.09 / Eсть дела и поважнее — полиция закрывает глаза на магазинные кражи в Британии

09.09 / Мишустин принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра в Москве

09.09 / Пропавшую с радаров Хаматову нашли в неожиданном месте

09.09 / SWR – санкции Запада не мешают немецкой продукции попадать на российские прилавки

09.09 / Победители “Миллиона призов” на выборах мэра Москвы начали получать баллы

09.09 / Одетый во все черное SHAMAN не сдержал эмоций на кладбище

09.09 / Путин проголосовал онлайн в Москве на выборах мэра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика