Мнение: Границы свободы

Про локус контроля некоторые хорошо понимают, а некоторые наоборот.

Давайте главное сформулируем.

Локус контроля – это то же самое, что территория влияния. Локус – место, контроля – это контроля.

В старом определении предполагалось, что человек рассматривает любое событие как либо подчиненное его контролю, либо неподчиненное. Если он смотрит на событие с точки зрения личного влияния, то локус у него внутренний, а если считает, что это – не его дело, то локус внешний.

Ну и считалось, что внутренний локус помогает достигать успеха, однако частенько мешает отдыхать и экономить силы.

В таком представлении плохо почти все. Оно не то что неверно, но слишком упрощено и практически бесполезно.

При такой примитивной градации получается, что люди делятся на гиперответственных, считающих, что все у них под контролем, и безответственных, считающих, что они не влияют ни на что. В реальности таких людей нет, они были бы нежизнеспособны.

В реальности люди оценивают любое событие как частично подконтрольное себе, частично нет. Те, кто склонны уменьшать свою ответственность, ведут себя безответственно, а те, кто склонны преувеличивать свою ответственность, ведут себя гиперответственно. То и другое плохо. Те и другие похожи тем, что считают других людей в какой-то мере своими подчиненными. Безответственные ждут, что другие возьмут на себя их ответственность, а гиперответственые считают, что другие должны действовать по их указке. В обоих случаях происходит выход за границы реальных полномочий. Именно это мы называем внешним локусом, имея в виду «внешний относительно объективных границ».

Мы говорим, что человек на все должен смотреть исключительно из внутреннего локуса (изнутри объективных границ), то есть должен видеть свою часть ответственности и на ней фокусироваться, не указывая другим, что они должны, не думая за них, не примеряясь к их локусу контроля. В случае фокусировки на своей территории контроля человек имеет наиболее выгодную позицию.

Давайте попробуем убедиться в этом на примерах.

Возьмем ситуацию, когда влияние человека минимально. Минимально – это значит меньше некуда. Он парализован, болезнью или обстоятельствами или буквально связан по рукам и ногам. Осталась крошечная территория влияния – шевелить пальцами рук, ног, сохранять сознание, до того момента, пока не придёт поддержка. В таком плохом положении очень сложно сохранять спокойствие, но это как раз и становится единственной задачей. Все остальное оказывается мимо локуса контроля, особенно если нельзя звать на помощь, если это опасно или бесполезно и является напрасной потерей сил.

Есть старая притча, как трое купцов были связаны разбойниками и разбросаны ночью в лесу, один кричал от страха (хоть и понимал, что ночью путников нет) и его съели хищники, второй молчал, но так напрягался от гнева, что умер от удара крови в мозг, а третий полностью расслабился и крепко заснул, чтобы набраться сил, веревки на расслабленных мышцах ослабели и утром он смог освободиться. Напарников, к сожалению, он живыми не нашел.

Если мы вспомним известные литературные произведения о связанных пленниках, некоторые придумывали какую-то хитрость, некоторым помогало обаяние и дочери врага спасали их, но все, так или иначе, получали преимущество за счет того, что владели собой. Пока человек жив, он может владеть хотя бы собой и это лучшая цель, даже когда все остальные возможности отняли.

Рассмотрим теперь ситуацию, когда влияние человека максимально и выглядит абсолютным. Обычно это бывает в случае очень простой задачи (простой относительно возможностей человека), которая не требует никакого внешнего участия, которая полностью доступна для реализации. Даже в таком простом случае человек может переоценить территорию контроля и выйти за границы локуса. Например, он уронил что-то на пол и хочет поднять. Наклониться и взять, что может быть проще? Однако, человек может наклониться слишком резко, не учитывая пониженную мобильность. Или он может пытаться поднять вещь ногой, не имея навыков для такого трюка. Или человек может ждать, что кто-то поднимет за него, например женщина может думать, что это сделает ее кавалер. Или человеку может захотеться поднять вещь взглядом, и такое бывает. Или, что бывает чаще, вместо того, чтобы поднять, он примется орать, обвиняя производителя вещи или кого-то кто расстроил его и теперь все падает из рук. Он может злиться и от злости даже получить удар, как тот связанный купец в притче выше. То есть любой пустяк может оказаться опасным для человека с очень плохим локусом контроля.

Большинство ситуаций в жизни сложнее, чем последняя, поэтому люди совершают еще больше ошибок, не умея отделить свое от чужого. Свое – это сфера своих возможностей, чужое – все, что вне. Держать локус внутренним – это значит заниматься только тем, что внутри сферы твоих возможностей, ни действием, ни мыслью не вылезая из границ. Для большинства людей – это очень сложно, помимо того, что непривычно. Многим кажется, что они должны то, чего они не могут, но сфера долга никак не может быть шире сферы возможностей. Как думаете, почему, друзья?

Другая неверная установка – считать, что все возможное является должным. Но должным является лишь часть возможного. Как думаете, друзья, чем определяется эта часть?

И третья распространенная неверная установка – считать, что границы – вещь субъективная.

Смотрите, возможности – объективны. Вы либо можете, либо нет. Долг – тоже вещь объективная, он обычно зависит от договора в широком смысле слова, и это круг – внутри круга возможностей. Субъективны только желания, но на эту субъективную часть остается часть круга возможностей, которая не входит в круг долга. Вот здесь вы можете делать или не делать, то и другое будет в границах. Не то или другое, а то и другое как у кота Шредингера. И это ваше объективное право, с любым вашим выбором в этой области партнер должен считаться, иначе проиграет сам.

Кажется, что вот она – территория истинной свободы.

Увы, обычно в отношениях эта территория не больше, чем клочок земли пана Тыквы из сказки о Чипполино, на которой тот пытался построить домик, но с трудом мог даже стоять.

Правда есть ситуации, когда эта территория становится большой или даже очень большой.

Кто опишет такие ситуации?