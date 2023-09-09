Правильное измерение артериального давления является ключем к здоровью сердца

Эксперты настоятельно рекомендуют регулярно измерять артериальное давление, так как высокое кровяное давление, известное как “тихий убийца”, часто не проявляет себя в начальной стадии и может оставаться незамеченным долгие годы. Это состояние создает серьезную нагрузку на сосуды и, если его не лечить, может привести к повреждению органов, таких как мозг, сердце, почки и глаза. К тому же, высокое кровяное давление является главным фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний и наиболее распространенной причиной смерти.

Исследование, охватившее более 11 000 человек, показало, что измерение артериального давления в положении сидя не всегда может выявить высокое кровяное давление. Также оказалось, что 74% измерений показали высокое кровяное давление как в положении лежа, так и сидя, в то время как у 16% пациентов выявили высокое давление только в положении лежа.

Люди с высоким кровяным давлением, включая тех, у кого это состояние выявлено только в положении лежа, имеют повышенный риск развития сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и даже преждевременной смерти. Это различие в измерениях обусловлено влиянием гравитации, которая может вызвать скопление крови при вертикальном положении, изменяя показатели.

Врачи настаивают на необходимости измерения артериального давления как сидя, так и лежа, особенно если имеются подобные факторы риска. Кроме того, снижения риска высокого кровяного давления можно достичь путем поддержания здорового образа жизни. Он включает в себя контроль веса, умеренное употребление алкоголя, регулярные физические нагрузки и здоровое питание с низким содержанием соли.

Риск высокого кровяного давления увеличивается с возрастом, поэтому важно знать свои показатели после 40 лет и обсудить их с врачом, если они повышены. Правильное измерение и контроль артериального давления – ключевые меры для поддержания здоровья сердца и сосудов.