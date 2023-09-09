 

Подельник Ельцина и Горбачёва: в Пекине пояснили, почему сняли Чубайса с поста главы банка BRICS

09.09.2023, 17:33, Разное
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Экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс покинул пост главы банка BRICS через неделю после своего назначения.

По информации «Комсомольской правды», причиной отставки топ-менеджера стала позиция руководства Китая – Пекин отказался от любых контактов с автором ваучерной приватизации и пообещал арестовать его в случае приезда в КНР. 

«По неформальной договорённости, место президента банка BRICS закреплено за Россией, поэтому Чубайса продвигал наш Минфин и ЦБ. Но когда китайцы узнали, кого назначили, они в ультимативной форме потребовали снять «подельника Ельцина и Горбачёва», что и было сделано», – сообщил источник издания в российской МИД.

Сам Чубайс заявил, что принял решение уволиться сам, так как решил проводить больше времени с семьей.

«Не надо верить слухам про реакцию Китая, я ушёл сам. Просто понял, что устал и сейчас не готов тянуть такую махину, как банк БРИКС», – написал чиновник в своём Telegram-канале.

Также инсайдер «Комсомольской правды» сообщил, что вакантную должность может занять экс-глава российского Минфина Алексей Улюкаев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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