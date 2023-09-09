 

Таинственный мужчина проспонсировал Волочкову в важный момент: кто он?

09.09.2023, 17:24, Новости дня
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Когда артистка только начинала свой путь в Мариинском театре, ее пригласили участвовать в Международном конкурсе артистов балета. Однако с работы юную танцовщицу не отпускали. По словам Анастасии Волочковой, это была месть влиятельного мужчины за отказ от любовных и материальных отношений.

Денег в том далеком 1996-м у начинающей артистки было немного. Мама балерины Тамара Антоновна стояла в очереди в авиакассу и пыталась узнать, есть ли какие-то скидки, потому что ее дочь-балерина должна лететь на конкурс, чтобы победить. Накал страстей был огромный, ведь все могло сорваться, потому что денег купить билеты просто не было.

По словам Анастасии Волочковой, в какой-то момент человек из очереди, узнав о происходящем, просто взял и оплатил билеты балерине и ее маме. Вот так таинственный мужчина проспонсировал Волочкову в важный момент. По словам танцовщицы, эта поездка действительно стала для нее знаковой, потому что конкурс она выиграла, получив награду из рук Юрия Григоровича, а после этого и карьера пошла в гору.

Но кто был тот таинственный благодетель? Балерина не знает до сих пор и очень сожалеет, что у нее нет даже фамилии этого мужчины, чей поступок перевернул всю ее жизнь, сообщает Пятый канал.


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