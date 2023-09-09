 

Диетические советы врача для снижения уровня холестерина

09.09.2023, 16:20, Разное
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Высокий холестерин, опасно поднимающий риск инсультов и сердечных приступов, связан с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни. Врач-нутрициолог Игорь Строков указал на важность изменения диеты для людей с высоким уровнем холестерина, а также дал рекомендации по его снижунию.

1. Увеличьте потребление клетчатки
Волокнистые продукты, такие как попкорн, чечевица, бобы, брокколи, авокадо и яблоки, должны стать частью вашего рациона.

2. Добавьте ненасыщенные жиры
Миндаль, арахис, грецкие орехи и орехи пекан помогают снизить общий уровень холестерина. Также рассмотрите добавление семян в свой рацион, таких как подсолнух, тыква, кунжут, кукуруза и льняное семя.

3. Очистите печень
Ешьте продукты, которые помогают организму избавляться от избытка холестерина, включая лосось, бобы, бобовые и ягоды.

4. Ограничьте насыщенные жиры
Сократите потребление масла, гхи, сыра, крема, мороженого, шоколада и кокосового крема, чтобы предотвратить повышение уровня холестерина.

5. Снизьте потребление сахара или перейдите на натуральный мед
Натуральный мед, богатый антиоксидантами, может помочь снизить уровень ЛПНП и повысить уровень ЛПВП, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Холестерины ЛПВП и ЛПНП имеют разное воздействие на организм. ЛПВП считается “хорошим”, так как он помогает очищать сосуды и обладает противовоспалительными свойствами. В то время как ЛПНП, известный как “плохой холестерин”, может привести к закупорке сосудов.


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