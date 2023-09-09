 

Мишустин принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра в Москве

09.09.2023, 16:10, Новости дня
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Глава правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно на выборах мэра Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

“Председатель правительства отметил значимость участия в голосовании всех жителей субъектов, где проходят выборы”, – отметили в пресс-службе правительства.

Мишустин обратил внимание, что происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора пути развития страны и регионов.

Ранее участие в электронном голосовании принял президент России Владимир Путин. Глава государства отметил удобство такого формата.

Также в онлайн-голосовании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. В пятницу проголосовали около 1,5 миллиона человек.


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