 

Покупателем сельскохозяйственных дронов, которые были арестованы в Казахстане, оказалась РПЦ

09.09.2023, 15:33, Разное
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В результате
расследования, проведённого таможенной службой Казахстана, было установлено,
что партия из 14 сельскохозяйственных дронов, которые направлялись в РФ из Китая через Казахстан и Кыргызстан, была приобретена Русской
Православной Церковью. Дроны не доставили покупателю, так как были конфискованы на российско-казахстанской границе,
поскольку товар попадает под американские санкции.

Сельскохозяйственные дроны используются для
опрыскивания полей пестицидами. В РПЦ признали покупку и заявили, что беспилотники предназначались для окропления сельхозпосевов святой водой.

«Один беспилотник
способен брать на борт до 40 литров жидкости за раз и обрабатывать до 80 га в день. Это немного меньше, чем вертолёт Ми-8 с двумя священниками, но зато, дрон требует меньше топлива и способен распылять святую воду с точностью
до двух-трёх сантиметров. Несколько десятков священнослужителей уже прошли
обучение по управлению дронами и готовятся приступить к
выполнению своих обязанностей во всех епархиях страны», – заявили в РПЦ.

Поскольку установлено, что дроны будут
применяться исключительно в богоугодных целях, арест на беспилотники в ближайшее
время будет снят и груз доставят покупателю, сообщила казахстанская сторона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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