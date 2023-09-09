Покупателем сельскохозяйственных дронов, которые были арестованы в Казахстане, оказалась РПЦ

В результате

расследования, проведённого таможенной службой Казахстана, было установлено,

что партия из 14 сельскохозяйственных дронов, которые направлялись в РФ из Китая через Казахстан и Кыргызстан, была приобретена Русской

Православной Церковью. Дроны не доставили покупателю, так как были конфискованы на российско-казахстанской границе,

поскольку товар попадает под американские санкции.

Сельскохозяйственные дроны используются для

опрыскивания полей пестицидами. В РПЦ признали покупку и заявили, что беспилотники предназначались для окропления сельхозпосевов святой водой.

«Один беспилотник

способен брать на борт до 40 литров жидкости за раз и обрабатывать до 80 га в день. Это немного меньше, чем вертолёт Ми-8 с двумя священниками, но зато, дрон требует меньше топлива и способен распылять святую воду с точностью

до двух-трёх сантиметров. Несколько десятков священнослужителей уже прошли

обучение по управлению дронами и готовятся приступить к

выполнению своих обязанностей во всех епархиях страны», – заявили в РПЦ.

Поскольку установлено, что дроны будут

применяться исключительно в богоугодных целях, арест на беспилотники в ближайшее

время будет снят и груз доставят покупателю, сообщила казахстанская сторона.

—