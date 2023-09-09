Победители “Миллиона призов” на выборах мэра Москвы начали получать баллы

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09.09.2023, 14:55, Новости дня
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Участниками розыгрыша в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы “Миллион призов” стали проголосовавшие онлайн на выборах мэра Москвы. Призовые баллы получили 1 094 159 человек.

После 12:00 победители начали получать СМС-сообщения. Уникальные коды необходимо активировать до 25 сентября включительно.

Победители акции получают одну, три или пять тысяч призовых баллов. Их можно потратить на посещение кафе и ресторанов, музеев и театров, пополнение транспортной карты “Тройка”, благотворительность или покупки в магазинах – партнерах программы.

Москвичи, принявшие участие в онлайн-голосовании, но не попавшие в список победителей, гарантированно получат тысячу баллов. Один балл равен одному рублю.

Следующие розыгрыши призовых баллов состоятся 10 и 11 сентября. Предусмотрено 2,3 миллиона призов.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. В пятницу проголосовали около 1,5 миллиона человек. Процедура проходит без серьезных нарушений.


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