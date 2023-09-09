Мнение: О разочаровании в Путине… Пора?

Так тоже бывает. И в жизни — «ещё вчера в глаза глядел, а нынче всё косится в сторону». И тем более в политике, где от любви до ненависти даже не один шаг, а половинка или менее. Так что не приходится удивляться, как прежнее очарование сменяется разочарованием, что подтверждает уже и социология.

Впрочем, а была ли Россия «очарована» своим нынешним президентом Владимиром Путиным? Скорее, нет. Скорее — была заморочена.

Но теперь «морок» спадает.

У Павла «Толкователя» Пряникова вышли не так давно многолетние ряды данных о динамике политических предпочтений россиян за последние 20+ лет. По сути, за период почти бессменного «правления» Владимира Путина.

Из важного.

1. Самое сильное падение – у патриотических взглядов. На пике после Крыма приверженцев «патриотизма» было 34%, летом 2023 года уже только 14%. И это вообще самый низкий результат с 2002 года. То ли пришло понимание хлёсткой фразы про «последнее прибежище негодяев», то ли настало осознание, чем и как за него приходится платить при нынешней власти. То ли просто казённый и бездеятельный «патриотизм» начал надоедать.

2. По-прежнему самыми непопулярными взглядами остаются «национализм» и «консерватизм». В компанию к ним обвалился и либерализм, с пика в 11% при Дмитрии Медведеве до 3% #сейчас. Это несомненный «успех» нынешней кремлёвской пропаганды. Увы, отказ от либерализма с его приматом личной инициативы и личной ответственности эквивалентен росту инфантилизма. Что подтверждает следующий пункт.

3. Самый значительный взлёт за последние годы – у «социалистических» взглядов. Уже до 17%. Абсолютный максимум за 20+ лет. Это теперь вторая по значимости ценность после «демократической». Но условный «социализм» в его современном понимании — это про безответственность личности плюс всевластие государства плюс равенство в бедности. И вот портрет тех, кто за него выступают горой.

«Один из собеседников рассказал, как час простоял в своей машине на дороге – не мог проехать из-за шедшего по ней довольно большому стаду коров. Они практически не реагировали на сигналы гудка, на движущуюся на них машину – равнодушно смотрели взрослые коровы, телята с интересом прыгали вокруг, но, когда бык опустил голову и начал рыть копытом землю, побеждённый водитель решил быстренько сдать назад… Местные втихаря [этих] коров постреливают — и охотиться не надо: никто не узнает, была корова и нет её, то ли волки задрали, то ли в болоте утонула.

Местные… работать хотят не очень в большинстве своём. Многие пьянствуют. С такими работниками сложно, у них низкий уровень социальной ответственности, положиться на них нельзя. Попросил один фермер в своё недельное отсутствие местного горе-работника последить за хозяйством. Так тот собачьим кормом коз накормил, а козьим пытался кормить собаку. Потом просто закрыл животных и неделю отмечал Новый год. Но пришёл за зарплатой. Бил себя в грудь и кричал, что он работал не покладая рук, и ему должны за это заплатить».

Узнаваемо?

Социализм советского излёта в чистом виде. И эти взгляды сейчас побеждают…

Прежде всего, они побеждают Владимира Путина. Который и государственник, и патриот, и либерал, и консерватор, который горой за «традиционные» ценности. Но не близко это простому россиянину en masse. Тому больше хочется равенства, справедливости, социальных благ «на халяву». И чтобы от него отвязались. А что же до «демократии», так её ныне большинство понимают как сменяемость власти: наворовал сам — дай поворовать и другим.

Короче, «пора уходить», пока не вынесли?

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