Угроза смерчей в акватории Сочи, объявлено штормовое предупреждение

МЧС РФ по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение, также ожидается образование смерчей в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого.

По данным ФГБУ “СЦГМС ЧАМ”, с 10 часов 9 сентября и до конца суток существует опасность образования смерчей в районе Магри – Веселое (город Сочи). В связи с этим экстренные службы рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:

1. В случае неблагоприятной погоды спасатели советуют укрыться в доме;

2. При обнаружении смерча необходимо спрятаться в яме, овраге или плотно прижаться к земле.

Ранее МЧС сообщало, что пляжи в Сочи закрыты из-за шторма, но сейчас они снова доступны для отдыхающих.