Угроза смерчей в акватории Сочи, объявлено штормовое предупреждение
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МЧС РФ по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение, также ожидается образование смерчей в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого.
По данным ФГБУ “СЦГМС ЧАМ”, с 10 часов 9 сентября и до конца суток существует опасность образования смерчей в районе Магри – Веселое (город Сочи). В связи с этим экстренные службы рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:
1. В случае неблагоприятной погоды спасатели советуют укрыться в доме;
2. При обнаружении смерча необходимо спрятаться в яме, овраге или плотно прижаться к земле.
Ранее МЧС сообщало, что пляжи в Сочи закрыты из-за шторма, но сейчас они снова доступны для отдыхающих.
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