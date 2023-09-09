 

Угроза смерчей в акватории Сочи, объявлено штормовое предупреждение

09.09.2023, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МЧС РФ по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение, также ожидается образование смерчей в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого.

По данным ФГБУ “СЦГМС ЧАМ”, с 10 часов 9 сентября и до конца суток существует опасность образования смерчей в районе Магри – Веселое (город Сочи). В связи с этим экстренные службы рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:

1. В случае неблагоприятной погоды спасатели советуют укрыться в доме;

2. При обнаружении смерча необходимо спрятаться в яме, овраге или плотно прижаться к земле.

Ранее МЧС сообщало, что пляжи в Сочи закрыты из-за шторма, но сейчас они снова доступны для отдыхающих.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Мнение: О разочаровании в Путине… Пора?

09.09 / ЦИК: в электронном голосовании примут участие около 300 млн россиян

09.09 / Эндокринолог Юрьева назвала необычные признаки диабетам

09.09 / В Сколково представили мясорубку, проворачивающую фарш назад

09.09 / В жару у беременных активируются проблемы со здоровьем

09.09 / Американские ученые разрабатывают светящиеся деревья

09.09 / Витамины могут вызывать рак

09.09 / Мошенники украли у Зеленского 10 миллионов долларов за «решение вопроса о вступлении Украины в НАТО»

09.09 / По итогам двух третей года доходы отстали от расходов на 1,5% ВВП

09.09 / МИД РФ: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превысила 80%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика