 

Путин проголосовал онлайн в Москве на выборах мэра

09.09.2023, 13:40, Новости дня
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Президент России Владимир Путин в субботу принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра столицы. Трансляция велась на телеканале “Россия 24”.

Путин напомнил, что выборы проходят в 21 регионе. Их результат повлияет на будущее страны в целом, подчеркнул президент. Глава государства призвал граждан проголосовать.

“Тем более, что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно, имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно”, – сказал он.

Путин обратил внимание, что с каждым годом электронное голосование набирает популярность. Электронным выборам доверяет все больше граждан, подчеркнул президент.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. В пятницу проголосовали около 1,5 миллиона человек.


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