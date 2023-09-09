 

ЦИК: в электронном голосовании примут участие около 300 млн россиян

09.09.2023, 13:33, Разное
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Согласно отчёту Центризбиркома,
в этом году в Единый день голосования в системах электронных выборов
зарегистрировалось рекордное количество избирателей – около 300 млн человек.
Они смогут проголосовать за кандидатуру губернатора, не выходя из дома.

Электронное
голосование пройдёт 8-10 сентября, рассказали в ЦИК. При этом на момент
написания новости уже свыше 148 млн голосов поступили в систему подсчёта через
систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо более высокой
явки, которая наблюдается при использовании системы электронного голосования,
такие технологии помогают экономить на работе избирательных участков. При
удалённом голосовании не нужны наблюдатели и услуги по инкассации урн, что позволяет
сохранить в районе 510 млн рублей бюджетных средств.

«На самом деле
россияне не игнорируют институт выборов, – говорит глава ЦИК Элла Памфилова. – Они
хотят быть активными участниками демократического процесса, им просто не
нравится, что для этого нужно куда-то идти. Раньше на выборы приходило 15, ну
максимум 20 миллионов избирателей. С введением ДЭГ мы видим, что проголосовать
хочет втрое больше человек, чем вообще обладает избирательным правом. Это
положительная тенденция, и мы будем развивать электронные сервисы для большей
вовлечённости народных масс в эти процессы».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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