 

Hindustan Times – с правительством согласны — индийская оппозиция поддержала курс на партнёрство с Москвой

09.09.2023, 13:15, Новости дня
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Индийская оппозиция разделяет точку зрения правительства Нарендры Моди по российскому вопросу, — такое заявление, как пишет Hindustan Times, сделал лидер оппозиционной партии ИНК Рахул Ганди, представитель пятого поколения политической династии Неру — Ганди. Он также добавил, что для Нью-Дели нормально и естественно иметь отношения с Москвой и что его страна вправе поддерживать связи с каким угодно государством.


AP

Индийская оппозиция, в общем и целом, согласна с позицией властей по РФ и Украине, — об этом, как пишет Hindustan Times, заявил лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди.

Отвечая на вопрос о продолжающихся закупках российской нефти на фоне западных санкций, он отметил, что Индия — большая страна и имеет право поддерживать отношения с каким угодно государством.

Ганди также заявил, что для Нью-Дели нормально и естественно иметь отношения с Москвой. При этом он добавил, что у индийской оппозиции нет иного мнения по этому вопросу.

Заявление Рахула Ганди прозвучало на фоне того, как бывший премьер-министр Манмохан Сингх поддержал позицию правительства Моди по украинскому конфликту.

«Я считаю, что Индия поступила правильно, поставив на первое место наши суверенные и экономические интересы и призвав при этом к миру», — заявил Манмохан Сингх в интервью The Indian Express.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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