 

Эндокринолог Юрьева назвала необычные признаки диабетам

09.09.2023, 12:36, Разное
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Врач-эндокринолог Ольга Юрьева поделилась информацией о необычных признаках, которые могут указывать на высокий и низкий уровень сахара в крови и свидетельствовать о диабете.

Фруктовый запах изо рта может оказаться необычным симптомом диабета. Он связан с повышенным уровнем кетонов в организме, что требует медицинского вмешательства. Кетоны – это кислоты, образующиеся, когда организм разлагает жиры вместо сахара в качестве источника энергии. Это может происходить при диабете 1 и 2 типа.

Помимо фруктового запаха изо рта, симптомы высокого уровня сахара в крови включают сухость рта, чрезмерную жажду и частое мочеиспускание. С другой стороны, низкий уровень сахара в крови может проявиться через перепады настроения, раздражительность, трудности с координацией и принятием решений. Некоторые люди могут также ощущать легкую эйфорию. Изменения уровня сахара в крови могут сильно влиять на настроение, но они обычно улучшаются, когда уровень сахара возвращается к норме.

Если есть необъяснимые перепады настроения или фруктовый запах изо рта, нужно обязательно посоветоваться с врачом. Диагноз может потребовать дополнительных обследований и разработки плана лечения. Для тех, кто уже столкнулся с диабетом, важно регулярно контролировать уровень сахара в крови.

Также стоит учесть, что диабет 2 типа часто сопровождается депрессией, хотя связь между ними пока не до конца понята. Исследования показали, что депрессия может увеличивать риск развития диабета 2 типа, частично обусловленный повышенной массой тела и генетическими факторами.


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