 

После пережитой трагедии Роман Костомаров снимется в кино: когда ждать на экранах?

09.09.2023, 12:27, Новости дня
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Российские киноделы решили уделить внимание проблемам людей с инвалидностью и готовят к выпуску фильм о тех, кто не потерял силу духа, несмотря на обстоятельства. Заместитель генерального директора Premier, режиссер Макар Кожухов рассказал о трехсерийном фильме “Киборг”, который выйдет на экраны, предположительно, весной 2024 года.

Картина расскажет о людях с протезами, которые живут обычной жизнью, прыгают с парашютом и катаются на вейкборде. В фильме – шесть героев, одним из которых станет Роман Костомаров, который решил после пережитой трагедии сняться в кино.

По словам Кожухова, перед ними не стоит задачи показать всю историю спортсмена, который много тренировался, стал олимпийцем, а потом лишился конечностей. Основной упор будет сделан на Романа Костомарова в настоящем времени, на его восстановление и планы на жизнь. При этом режиссер добавляет: фильм не о фигуристе, а про всех ребят. Да, медийность спортсмена добавляет вес картине, но не более того.

Также в “Киборге” будет затронута важная социальная тема – восстановление людей с инвалидностью. Например, по словам Макара Кожухова, мало кто знает, что государство при поддержке фондов частично компенсирует затрату на покупку протезов. Отдельно он отметил, что инновационные протезы, которые носят герои фильма, сделаны и разработаны в России.


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