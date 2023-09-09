 

Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

09.09.2023, 11:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сергей Собянин в субботу проголосовал электронно на выборах мэра Москвы. Градоначальник отметил, что большинство москвичей выбрали дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Собянин напомнил, что избиратели могут проголосовать традиционным способом на участке.

“Благодаря электронному списку избирателей впервые можно проголосовать не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего”, – написал мэр.

Электронный формат голосования также выбрал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он проголосовал из своего кабинета с помощью планшета.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. Жители столицы могут проголосовать традиционным способом на участках, дистанционно, с помощью терминалов электронного голосования и на дому.

Свои голоса отдали уже более 1,5 миллиона москвичей. Процедура проходит в штатном режиме, серьезных нарушений не зафиксировано.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников электронного голосования

09.09 / BFM TV – рождаемость во Франции упала до рекордного за 30 лет уровня

09.09 / Дождалась! Татьяне Васильевой досталось наследство Инны Чуриковой

09.09 / Нескучный дресс-код: какие наряды выбрать для работы этой осенью

09.09 / 19FortyFive – Америке открыли суровую правду об Украине — контрнаступ едва ли ждёт успех

09.09 / Focus – «слишком хорошо, чтобы быть правдой» — в Кремле не доверяют обещаниям ООН по зерновой сделке

09.09 / Смешную белку с ценным угощением сняли на видео

09.09 / BFM TV – саммит G20 в Индии стартует в атмосфере разногласий

09.09 / Когда исчезнут комары? Ответил эксперт

09.09 / “Любовь и голуби” на новый лад: 10 фактов о новом фильме “Праздники”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика