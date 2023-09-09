В жару у беременных активируются проблемы со здоровьем

Действительно, жаркая погода может повысить риск заболеваний у беременных женщин. Высокие температуры и высокая влажность могут привести к тепловому стрессу, который может быть особенно опасен для беременных, так как их тело имеет трудности с охлаждением. У беременных также может возникнуть дехидратация.

Повышенный риск заболеваний в жаркую погоду может включать гипертензию (преэклампсию), гипертермию (перегревание тела), а также проблемы с сердцем и дыхательными путями.

Для уменьшения риска заболеваний беременным рекомендуется принимать следующие меры:

– Носите легкую, просторную одежду из натуральных тканей.

– Пейте достаточное количество воды, чтобы избежать дегидратации.

– Оставайтесь внутри в прохладном помещении или воспользуйтесь кондиционером, если возможно.

– Избегайте активности на открытом солнце в самые жаркие часы дня.

– Пользуйтесь вентилятором или принимайте прохладные души и ванны для охлаждения тела.

– Если у вас возникнут любые необычные или тревожные симптомы, свяжитесь с врачом немедленно.