В жару у беременных активируются проблемы со здоровьем
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Действительно, жаркая погода может повысить риск заболеваний у беременных женщин. Высокие температуры и высокая влажность могут привести к тепловому стрессу, который может быть особенно опасен для беременных, так как их тело имеет трудности с охлаждением. У беременных также может возникнуть дехидратация.
Повышенный риск заболеваний в жаркую погоду может включать гипертензию (преэклампсию), гипертермию (перегревание тела), а также проблемы с сердцем и дыхательными путями.
Для уменьшения риска заболеваний беременным рекомендуется принимать следующие меры:
– Носите легкую, просторную одежду из натуральных тканей.
– Пейте достаточное количество воды, чтобы избежать дегидратации.
– Оставайтесь внутри в прохладном помещении или воспользуйтесь кондиционером, если возможно.
– Избегайте активности на открытом солнце в самые жаркие часы дня.
– Пользуйтесь вентилятором или принимайте прохладные души и ванны для охлаждения тела.
– Если у вас возникнут любые необычные или тревожные симптомы, свяжитесь с врачом немедленно.
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