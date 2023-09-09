Американские ученые разрабатывают светящиеся деревья

Ученые из Массачусетского технологического института в США разрабатывают инновационные методы, чтобы создать деревья, способные излучать яркий свет и стать экологической альтернативой обычным фонарям, что также позволит снизить энергопотребление.

Первое поколение таких светящихся деревьев появилось в 2017 году, когда исследователи обработали листья жерухи обыкновенной ферментом, придающим светящиеся свойства. Несмотря на успех, получившийся свет был недостаточно ярким. Ученые нацелены на то, чтобы добиться такой яркости, чтобы под таким деревом можно будет комфортно читать книги.

Но это не единственный необычный способ получения света, над которым работают ученые. Они также исследуют лампочки, которым не нужен электрический ток, а также разрабатывают технологии для извлечения света прямо из космоса. Кроме того, исследователи рассматривают создание водных фонарей и их потенциал для зарядки электронных устройств.