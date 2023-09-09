Витамины могут вызывать рак

Известно, что некоторые витамины в больших дозах могут иметь противораковые свойства, однако нет недвусмысленного доказательства, что они вызывают рак. Один из наиболее изученных в отношении онкологии – витамин D. Некоторые исследования связывают его недостаток с повышенным риском развития некоторых видов рака, включая кишечника, молочной и предстательной железы. Однако, более глубокие исследования необходимы для подтверждения этих связей и определения оптимальной дозы витамина.

С другой стороны, некоторые исследования указывают на возможность иного действия определенных витаминов, особенно при употреблении их в больших дозах. Например, витамин Е, если принимать в высоких дозах в течение длительного времени, может повысить риск развития рака легких у курильщиков.

Однако, следует помнить, что эти данные основаны на ограниченных исследованиях и требуют дальнейшего изучения и подтверждения. В целом, витамины и другие пищевые добавки должны приниматься в соответствии с рекомендациями специалистов.