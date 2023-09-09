 

Витамины могут вызывать рак

09.09.2023, 9:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известно, что некоторые витамины в больших дозах могут иметь противораковые свойства, однако нет недвусмысленного доказательства, что они вызывают рак. Один из наиболее изученных в отношении онкологии – витамин D. Некоторые исследования связывают его недостаток с повышенным риском развития некоторых видов рака, включая кишечника, молочной и предстательной железы. Однако, более глубокие исследования необходимы для подтверждения этих связей и определения оптимальной дозы витамина.

С другой стороны, некоторые исследования указывают на возможность иного действия определенных витаминов, особенно при употреблении их в больших дозах. Например, витамин Е, если принимать в высоких дозах в течение длительного времени, может повысить риск развития рака легких у курильщиков.

Однако, следует помнить, что эти данные основаны на ограниченных исследованиях и требуют дальнейшего изучения и подтверждения. В целом, витамины и другие пищевые добавки должны приниматься в соответствии с рекомендациями специалистов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Мошенники украли у Зеленского 10 миллионов долларов за «решение вопроса о вступлении Украины в НАТО»

09.09 / По итогам двух третей года доходы отстали от расходов на 1,5% ВВП

09.09 / МИД РФ: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превысила 80%

09.09 / По книге «Ветхого завета» опять конец приходит свету

09.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Детский сад “Березка”

09.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет по Кривому Рогу

09.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Выход из затяжной войны: Украина делает ход

09.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Выход из затяжной войны: Украина делает ход. Часть 2

09.09 / Мнение: Хоть похоже на Россию, только все же… хм!

09.09 / Мнение: Почему (пост)советская американистика такая, большинство стран за Россию и переворот в Габоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика