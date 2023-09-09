Мошенники украли у Зеленского 10 миллионов долларов за «решение вопроса о вступлении Украины в НАТО»

В ночь на 7 сентября лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому на личный телефон поступил звонок из США.

Собеседник представился самопровозглашённому президенту Украины высокопоставленным чиновником НАТО и предложил неформально решить вопрос о вступлении в Североатлантический альянс.

– Сначала Зеленский обосновано не поверил, но потом звонивший сумел ему доказать, что действительно служит в штаб-квартире НАТО и имеет там большое влияние. В итоге они сошлись на сумме в 10 миллионов долларов, которая немедленно была переведена на анонимный криптокошелёк, – сообщил источник газеты «Вечерний Киев» в офисе президента Украины.

Сразу же после перевода денег главарь киевских националистов собрал своих соратников и рассказал о скором вступлении Украины в Североатлантический альянс. Как заверил членов своей банды Зеленский, уже к январю 2024 года Киев должен стать полноправным членом военного блока.

– Немедленно началась пьянка, ибо никто не верил, что у Зеленского это получится. И только через несколько часов клоуны поняли, что в этот раз обманули не они, а их, – написал в своём Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

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