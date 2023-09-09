11 голов Себастьяна Аллера в Лиге чемпионов 2021/2022

Себастьян Аллер является талантливым, но не супер-звездным и известным футболистом. За свою карьеру он поиграл в «Осере», «Утрехте», «Айнтрахте», «Вест Хэме», «Аяксе», «Боруссии» Дортмунд. Кстати, на все эти команды вы можете делать все ставки на спорт онлайн – 1xbet.kz дает отличные коэффициенты на их выступления.

В каждом клубе Аллер неплохо себя проявлял, забивая немало голов. Это качественный футболист способный укрепить любую команду-середняк. Из клубных достижений у него можно выделить выигранный Кубок Германии в составе «Айнтрахта» и два Кубка Нидерландов с «Аяксом». Из личных же – лучший бомбардир Нидерландов в сезоне 2021/2022 с двадцатью одним голом. А на будущие его достижения можно делать спортивные онлайн ставки на сайте 1xBet.

Именно в составе «Аякса» Себастьян показал еще одно отличное достижение – забил одиннадцать голов всего в восьми играх Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Таким образом он стал третьим лучшим бомбардиром турнира, после Карима Бензема и Роберта Левандовски. А на то, кто станет будущим лучшим нападающим, вы можете сделать ставки в надежном БК. Чтобы удобнее было это делать, рекомендуем приложение 1xBet скачать на Андроид .

В том сезоне ЛЧ «Аякс» попал в Группу С, где предстояло сыграть с:

«Спортинг» Лиссабон, Португалия.

«Бешикташ», Турция.

«Боруссия» Дортмунд, Германия.

Нидерландский клуб прошел групповой этап просто идеально – из шести матчей добыл шесть побед. При этом команда забила двадцать голов, и Аллер непосредственно поучаствовал в набивании такой статистики. Так, он пять раз забил «Спортингу», три раза «Бешикташу» и два раза «Боруссии». Кстати, скачав приложение 1xBet на Андроид, вы сможете делать ставки на голы Аллера через свой смартфон.

Голы Аллера в плей-офф

«Аякс» прошел групповой этап, не встретив никакого сопротивления, хотя оппоненты были довольно серьезными. Поэтому, когда соперником в одной восьмой стала португальская «Бенфика», все считали именно нидерландский клуб фаворитом пары. Однако «Бенфика» уже в первой игре показала, что не собирается уступать свое место в одной четвертой. Тот матч завершился результативной ничьей 2:2, и Себастьян Аллер забил дважды – раз в ворота соперника, и раз в свои ворота. А на любой автогол можно делать ставки на спорт лайв онлайн – 1xBet дает на такие события хорошие котировки.

В ответной встрече «Бенфика» сумела добыть минимальную победу со счетом 1:0, выбив тот невероятный «Аякс» с турнира. Кто знает, если бы Аллер не забил автогол в первой встрече, смог бы «Аякс» пройти дальше или нет. Но однозначно можно говорить, что именно благодаря Себастьяну клуб смог уверенно пройти групповой этап и дойти до одной восьмой финала. Но на будущие его игры делайте онлайн спортивные ставки в лайве на сайте 1xBet.