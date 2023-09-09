По итогам двух третей года доходы отстали от расходов на 1,5% ВВП

Федеральный бюджет показал профицит в августе, уменьшив дефицит за восемь месяцев до 1,5% ВВП. Этот успех связан с ростом цен на нефть и ослаблением рубля, что способствует восстановлению доходов от нефти и газа. Восстановление деловой активности также поддерживает рост сборов НДС. Эти позитивные тренды делают возможным достижение цели в годовом дефиците бюджета всего в 2% ВВП.

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета за восемь месяцев 2023 года составил 1,5% ВВП, что равняется 2,36 трлн рублей. Это улучшение по сравнению с 1,8% в июле, при плане на год в 2%. Расходы за январь-август составили 19,35 трлн рублей при доходах в 16,99 трлн рублей.

На совещании по подготовке следующего бюджета премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что в августе произошел профицит в размере 230 млрд рублей. Минфин не предоставляет месячные итоги, но их можно оценить по сравнению с предыдущими периодами. Однако стоит отметить, что такой метод может быть неточным.

Мишустин также отметил значительный рост ненефтегазовых доходов в августе, которые достигли 1,82 трлн рублей, что на 56,5% больше, чем в прошлом году. Основной вклад в этот рост внес налог на добавленную стоимость (НДС), который за восемь месяцев составил 7,28 трлн рублей, что означает рост на 24,2% по сравнению с предыдущим годом. Общие ненефтегазовые доходы также выросли.

Нефтегазовые доходы, сильно снизившиеся по сравнению с прошлым годом, начинают восстанавливаться благодаря увеличению цен на нефть и ослаблению рубля. Это положительно сказывается на федеральном бюджете, но падение доходов до сих пор составляет 38% по сравнению с годом назад. Однако разрыв с прошлогодними цифрами постепенно сокращается.

Важно отметить, что расходы бюджета за восемь месяцев составили 19,35 трлн рублей, что означает увеличение на 12% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, темпы роста расходов замедляются после начала года, когда они были выше.