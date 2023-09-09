 

По итогам двух третей года доходы отстали от расходов на 1,5% ВВП

09.09.2023, 8:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Федеральный бюджет показал профицит в августе, уменьшив дефицит за восемь месяцев до 1,5% ВВП. Этот успех связан с ростом цен на нефть и ослаблением рубля, что способствует восстановлению доходов от нефти и газа. Восстановление деловой активности также поддерживает рост сборов НДС. Эти позитивные тренды делают возможным достижение цели в годовом дефиците бюджета всего в 2% ВВП.

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета за восемь месяцев 2023 года составил 1,5% ВВП, что равняется 2,36 трлн рублей. Это улучшение по сравнению с 1,8% в июле, при плане на год в 2%. Расходы за январь-август составили 19,35 трлн рублей при доходах в 16,99 трлн рублей.

На совещании по подготовке следующего бюджета премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что в августе произошел профицит в размере 230 млрд рублей. Минфин не предоставляет месячные итоги, но их можно оценить по сравнению с предыдущими периодами. Однако стоит отметить, что такой метод может быть неточным.

Мишустин также отметил значительный рост ненефтегазовых доходов в августе, которые достигли 1,82 трлн рублей, что на 56,5% больше, чем в прошлом году. Основной вклад в этот рост внес налог на добавленную стоимость (НДС), который за восемь месяцев составил 7,28 трлн рублей, что означает рост на 24,2% по сравнению с предыдущим годом. Общие ненефтегазовые доходы также выросли.

Нефтегазовые доходы, сильно снизившиеся по сравнению с прошлым годом, начинают восстанавливаться благодаря увеличению цен на нефть и ослаблению рубля. Это положительно сказывается на федеральном бюджете, но падение доходов до сих пор составляет 38% по сравнению с годом назад. Однако разрыв с прошлогодними цифрами постепенно сокращается.

Важно отметить, что расходы бюджета за восемь месяцев составили 19,35 трлн рублей, что означает увеличение на 12% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, темпы роста расходов замедляются после начала года, когда они были выше.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Витамины могут вызывать рак

09.09 / Мошенники украли у Зеленского 10 миллионов долларов за «решение вопроса о вступлении Украины в НАТО»

09.09 / МИД РФ: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превысила 80%

09.09 / По книге «Ветхого завета» опять конец приходит свету

09.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Детский сад “Березка”

09.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет по Кривому Рогу

09.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Выход из затяжной войны: Украина делает ход

09.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Выход из затяжной войны: Украина делает ход. Часть 2

09.09 / Мнение: Хоть похоже на Россию, только все же… хм!

09.09 / Мнение: Почему (пост)советская американистика такая, большинство стран за Россию и переворот в Габоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика