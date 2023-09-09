 

МИД РФ: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превысила 80%

09.09.2023, 8:50, Разное
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Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что РФ и Китай все больше отказываются от использования доллара в своих финансовых рассчетах. По его словам, сейчас более 80% всех траншей между двумя странами проводятся в национальных валютах, что является значительным увеличением по сравнению с началом 2022 года, когда эта цифра составляла около 25%.

Господин Зиновьев подчеркнул, что объем торгов рублем и юанем на Московской бирже уже давно превышает объем торгов долларом США. Это фактически означает, что экономические связи между Россией и Китаем стали менее зависимыми от доллара.

По мнению чиновника, российские и китайские компании все больше предпочитают использовать рубль и юань в своих экономических операциях, уходя от использования валют западных стран.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что РФ практически полностью перешла на использование национальных валют при расчетах за поставки энергоресурсов. Большая часть платежей за российский газ и нефть теперь происходит в рублях, юанях, рупиях, дирхамах и лирах, и эта тенденция, по словам чиновника, будет продолжена.


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