 

Смешную белку с ценным угощением сняли на видео

09.09.2023, 6:10, Новости дня
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Популярный ютуб-канал о животных поделился забавным роликом о пушистой красавице. В американском штате Индиана белка решила тайно отведать редкое лакомство. Она утащила большой початок кукурузы на высокий столб, чтобы не вызывать подозрений.

Но хитрая хулиганка припрятала ценное угощение недостаточно хорошо. Хозяин стоящего рядом дома заметил кукурузу и удивился. Когда он посмотрел запись с камеры наблюдения, стало ясно, чьи лапки замешаны в этой истории.

Белка на видео получилась смешная и находчивая. По словам автора ролика, через несколько дней животное вернулось за едой. Лесная хозяйка забрала початок с собой.


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