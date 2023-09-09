Рупор кремлевской пропаганды: Детский сад “Березка”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Набор в детском саду "Березка".
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Набор в детском саду "Березка".
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
09.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет по Кривому Рогу
09.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Выход из затяжной войны: Украина делает ход
09.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Выход из затяжной войны: Украина делает ход. Часть 2
09.09 / Мнение: Хоть похоже на Россию, только все же… хм!
09.09 / Мнение: Почему (пост)советская американистика такая, большинство стран за Россию и переворот в Габоне
09.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Джулиани проиграл суд в Джорджии по делу о выборах 2020 года
08.09 / Мнение: О печальном про настоящих мужчин из Москвы… Снова бабы виноваты?
08.09 / Терапевт Андреева назвала продукты, которые помогают бороться с воспалениями
08.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Страны использующие автомат Калашникова
08.09 / Скандалы: Вокалы и данные
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090