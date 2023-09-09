Рупор кремлевской пропаганды: Прилет по Кривому Рогу

Днем было поражено здание МВД в Кривом Роге.

Как пишет Соловьев, прилетела крылатая ракета X-50.

Противник заявляет 1 убитого и 73 раненых.

Неофициальные источники сообщают, что в здании проходило совещание руководителей МВД, СБУ и иностранных специалистов.

Подождем конкретики от МО РФ. Там расскажут, что именно было целью.

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