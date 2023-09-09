Рупор кремлевской пропаганды: Прилет по Кривому Рогу
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Днем было поражено здание МВД в Кривом Роге.
Как пишет Соловьев, прилетела крылатая ракета X-50.
Противник заявляет 1 убитого и 73 раненых.
Неофициальные источники сообщают, что в здании проходило совещание руководителей МВД, СБУ и иностранных специалистов.
Подождем конкретики от МО РФ. Там расскажут, что именно было целью.
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Источник: Colonel Cassad
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