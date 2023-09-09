 

Рупор кремлевской пропаганды: Прилет по Кривому Рогу

09.09.2023, 4:10, Разное
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Днем было поражено здание МВД в Кривом Роге.
Как пишет Соловьев, прилетела крылатая ракета X-50.
Противник заявляет 1 убитого и 73 раненых.
Неофициальные источники сообщают, что в здании проходило совещание руководителей МВД, СБУ и иностранных специалистов.

Подождем конкретики от МО РФ. Там расскажут, что именно было целью.

Источник: Colonel Cassad


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