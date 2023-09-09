 

Когда исчезнут комары? Ответил эксперт

09.09.2023, 3:45, Новости дня
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Специалист по изучению насекомых Илья Гомыранов заговорил о сезонной активности комаров. Он напомнил, что погода всегда влияет на жизнедеятельность жужжащих созданий. Когда за окном тепло и влажность высокая — у них раздолье.

Но осенью рано или поздно становится холодно, кровососущие перестают испытывать терпение человека и удаляются. Эксперт ответил, когда уже все-таки исчезнут комары в этом году. Это произойдет с падением ночной температуры воздуха до 4 градусов тепла и ниже этого значения.

Как пишет сайт “Вести Подмосковья”, комары не любят ливни и туманы, а уж заморозки и подавно. Судя по погоде, жителям Центральной России ждать осталось недолго.

Отмечается, что многие другие насекомые сейчас активно готовятся к зиме. Например, осы и пчелы решили полакомиться — настало время фруктов. Они активизировались на участках, где много ароматных плодов.

Ранее “Дни.ру” писали, что делать, если укусил комар. Желательно не расчесывать пораженный участок кожи, чтобы заживление произошло быстрее. К тому же не стоит прикладывать к волдырю лист подорожника. Лучше перетерпеть зуд, поскольку при контакте со следом от укуса есть риск инфицирования раны.


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