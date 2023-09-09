“Любовь и голуби” на новый лад: 10 фактов о новом фильме “Праздники”

В минувший четверг на экранах появилась увлекательная новинка. Вышла в прокат комедия “Праздники” режиссера Бориса Дергачева. Как передает RT, в центре сюжета — семья Пыжовых, а фильм представляет собой культовую киноленту “Любовь и голуби” на новый лад.

Факты о новом фильме

1. В главных ролях — артисты Мария Аронова и Виталий Хаев.

2. В кино поднимается извечный вопрос супружеской неверности.

3. На глазах у зрителя разворачивается личная жизнь разновозрастных членов семьи.

4. Согласно оценкам, фильм “Праздники” подкупает своей искренностью.

5. Многие могут разглядеть в персонажах картины самих себя или родственников, друзей.

6. На основе фильма его авторы планируют снять целый сериал.

7. Кинолента отлично подходит для просмотра со своими домочадцами.

8. Вопреки сложной психологической составляющей фильма просмотр вызывает приятное послевкусие.

9. Несмотря на то, что за окном сейчас осень, экранная история происходит в майские праздники, но этим лишь поднимает настроение.

10. Длительность фильма “Праздники” — полтора часа, за которые зритель успевает погрузиться в теплую семейную атмосферу и посмеяться над забавными сценами героев.