Бывший разведчик США – выделение дополнительных средств для Украины — это отчаянный шаг администрации Байдена прикрыть провал ВСУ

США отправляют всё больше денег на Украину, в самую коррумпированную страну Европы. Это больше похоже на мошенничество и подкупы от администрации Байдена, уверен бывший разведчик американских вооружённых сил Тони Шаффер. Наступление ВСУ провалилось, а им нужно продемонстрировать хоть какую-то видимость прогресса Западу, заявил он в эфире Real America’s Voice.

Первое, что сделал Блинкен, это пообещал ещё денег. Это огромная подсказка. Ещё миллиард долларов. Теперь посмотрите на это с практической точки зрения. Мы уже не можем отчитаться за ранее отправленные средства.

Нам уже известно, что они якобы увольняют людей за коррупцию, а потом вы хотите им ещё денег выдать? Ну вы что?! Очевидно, что это больше похоже на мошенничество и подкупы от администрации Байдена тем, кто там находится.

Всех тех, кого уволили, это всё не про коррупцию. Это всё срежиссировано Западом, спланировано Западом, я бы даже сказал, выполнено Западом. Наступление провалилось. Мы уже говорили об этом. Тот сегмент, который мы по этой теме сделали, много показывали ребятам.

Я остаюсь верен своим словам. У них осталось, у украинцев осталось, может быть, недели три, чтобы победить. Но они не победят. Потому что через три недели начнутся дожди. Это будет, как на фестивале Burning Man, только с танками, если можете себе такое представить.

Да, я так и говорю, если вы можете себе такое представить. Вокруг всё увязло, танки, только красоток нет. Конечно, не очень хорошая замена, Джек. Если уж оказался в грязи, лучше уж рядом с красотками.

Но, я думаю, вот что их ждёт. И поэтому все эти увольнения больше связаны не с коррупцией, а с неудавшейся попыткой продемонстрировать прогресс Западу. Они все коррумпированы. До начала войны Украина была самой коррумпированной страной Европы. И что же, они вдруг все стали святыми? Но это не так.

И я думаю, тот факт, что Блинкен пытается закинуть туда ещё денег, это такой отчаянный шаг, чтобы заставить их хоть что-то сделать против русских. Но я не думаю, что это сработает.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2023 года.

—