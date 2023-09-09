Insider – РФ усиливает позиции в мировой торговле, несмотря на давление Запада

Широкомасштабные санкции США и их союзников не помешали росту торговой активности РФ в августе, пишет Insider со ссылкой на свежий отчёт Кильского института мировой экономики. Согласно исследованию, число контейнеров, которые прибывают в три крупнейших порта страны, «почти» сравнялось с уровнем, наблюдавшимся до начала украинского конфликта.



AP

Несмотря на широкомасштабные западные ограничения, в августе торговая активность РФ увеличилась. Об этом свидетельствует отчёт, опубликованный Кильским институтом мировой экономики, пишет Insider.

Авторы документа строили свои расчёты, исходя из объёма товаров, выгруженных в трёх крупнейших портовых городах страны: Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске. По информации исследователей, число прибывающих в эти пункты контейнеров «почти» сравнялось с уровнем, наблюдавшимся до начала украинского конфликта.

В своей работе представители немецкого института отметили, что происхождение товаров, поступающих в Россию, было «неясным». Но активность в её портах страны оказалась «на удивление высокой».

Составители документа не предоставили детали об объёме контейнеров, прошедших через три крупнейших порта РФ в прошлом месяце. Однако к отчёту был приложен график, показывающий процентное изменение количества грузов, прибывающих туда, в годовом исчислении, обращает внимание Insider.

«Это происходит, несмотря на санкции, введённые западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», — посетовал один из авторов отчёта Винсент Стамер. «Похоже, РФ возвращается в мировую торговлю», — добавил он.

Докладу Кильского института мировой экономики предшествовала информация, поступившая из Пекина. Согласно ей, импорт Китая из РФ в августе дошёл до самого высокого уровня в долларовом выражении, отмечает издание.

В августе Китай купил российских товаров на сумму $11,5 млрд. Общий объём торговли между двумя странами, который резко пошёл вверх с началом украинского кризиса, уже достиг $155 миллиардов за первые восемь месяцев года.

В мае российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, согласно прогнозам, торговля Москвы с Пекином вырастет в этом году до $200 млрд. Этот показатель превысит предыдущий рекорд в $190 млрд, достигнутый годом ранее, напоминает Insider.

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