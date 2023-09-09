Мнение: Хоть похоже на Россию, только все же… хм!

Дмитрий Некрасов опять рассказывает интересное. Хотя разговор вроде как про ЮАР, я все время видел какие-то навязчивые параллели с Россией.

“Последние пару недель катаюсь по ЮАР. В стране повсюду веерные отключения электричества, которого во всех провинциях нет по 10-12 часов в день. Стал разбираться с причинами и они довольно любопытны.

По состоянию на конец эпохи апартеида, местный государственный энергетический монополист Эском был стабильно прибылен, обладал большим резервом установленной мощности по отношению к текущему потреблению, экспортировал электричество в несколько сопредельных стран и т.д. В общем все было хорошо. Но тут наступил 1994 год и крах режима апартеида. После смены власти, Эском реализовал программу замены квалифицированных белых сотрудников компании афро-африканцами. Поначалу он предусматривал 50% не белых сотрудников и менеджеров, но по факту к настоящему моменту их доля в районе 90%.

Результаты не заставили себя ждать. Сначала факты:

В начале 90-х, при выработке большего объема электроэнергии, нежели сегодня, в Эском работало 17 000 человек. На текущий момент при меньшей генерации работает 47 000. Долг компании составлял в 1994 менее 9 млрд долларов, на начало 2023 – более 30 млрд долларов. Т.е. после апартеида компания занимала почти по миллиарду долларов в год. Тарифы на электричество в 1994 году были в числе самых низких среди рыночных экономик. В 2023 стали выше среднемировых, и заметно выше большинства развивающихся экономик и стран Африки. Вдвое выше, чем, например, в Китае и Индии. (Речь о среднестатистической цене электричества. В силу перекрестного субсидирования для конкретных потребителей все очень по-разному).

За 32 года между 1960 и 1992 годами Эском построил 19 электростанций, включая одну атомную. За следующие 30 лет была построена 1 (одна!) электростанция, проектирование которой началось еще при апартеиде. Электростанция была построена с превышением сметы в несколько раз. Еще две станции уже много лет находятся процессе строительства, из которых наиболее значимая строится уже 18 (!) лет с превышением сметы в десятки раз, и вроде бы должна быть сдана в следующем году, хотя изначально планировалась к вводу в середине 2000-х.

Других крупных строек сейчас не ведется. Есть ряд частных проектов (вне периметра Эскома) в области зеленой энергетики, которые вроде бы относительно успешно реализуются. Однако это капля в море – единицы процентов генерации. При этом большая часть крупных электростанций была построена в 60-е – 70-е. Их ресурс либо уже истек, либо заканчивается в ближайшие 5-7 лет. Их надо либо выводить из эксплуатации, либо глубоко модернизировать. Т.е. в целом непонятно как страна может преодолеть энергетический кризис на горизонте ближайших 10 лет.

Первые проблемы с электричеством начались в ЮАР в 2004 году. Т.е. почти 20 (!) лет назад. Тогда отключали только промышленных потребителей. С 2008 года начались веерные отключения для населения. Их частота постепенно нарастала. В течении 2022-2023 годов веерные отключения стали постоянными. Т.е. уже больше года вся страна полдня сидит без света. Отключения спровоцировали массовые аварии в системах коммунального хозяйства. Ломались очистные сооружения, сбоил общественный транспорт. Ряд отраслей промышленности резко сократили выпуск. Отдельные предприятия, отели или рестораны массово закупают дизельные генераторы, что ведет к заметному повышению себестоимости продукции. Сильно пострадали фермеры, утратив возможность полива в нужные часы.

Характерный штрих: компания KFC временно закрыла больше сотни ресторанов, т.к. не может купить курицу, производство которой резко сократили птицефабрики, чей производственный цикл не позволяет нормально работать при постоянных отключениях электричества. Во время локаутов резко выросло число грабежей и погромов, так как системы безопасности без электричества не работают. В общем хаос постепенно нарастает.

Теперь о причинах. Если коротко, то они в драматическом росте коррупции и снижении качества управления, которые наблюдается после крушения апартеида во всем государственном секторе.

Если более развернуто, интересны два фактора: (1) Эском после 1994 года целенаправленно сосредоточился на электрификации бедных районов. Тянул последнюю милю туда, где потребители либо просто не платят, либо потребляют в рамках бесплатного минимума. Идея в целом понятная (левым). Вот люди живут в ужасных условиях, давайте им поможем. Однако если ты электрифицируешь несколько миллионов домохозяйств и у тебя быстро растет население и насыщенность бытовыми приборами, довольно очевидно, что скоро генерация перестанет справляться с потребностями. Необходимость параллельного строительства генерирующих мощностей понятна любому школьнику. Отсутствие реальных усилий в данном направлении особенно удивительно в свете того, что нехватка генерирующих мощностей стала ощущаться 20 (!!!) лет назад. Т.е. руководство компании и страны десятилетиями видело постепенное нарастание проблем в генерации, но продолжало концентрировать ресурсы на политически популярной электрификации бедных домохозяйств, в массе не платящих за электроэнергию. Про финансовую составляющую для компании просто молчу.

(2) Снижение технических компетенций инженерного персонала. Злые языки рассказывали мне, что текущая череда аварий на электростанциях (а они усугубили неизбежное) вызвана в первую очередь игнорированием требований о проведении регулярных профилактических работ, описанных во всех возможных инструкциях. Мне много разных анекдотических историй рассказали, в которые сложно поверить (и проверить), поэтому воспроизводить не буду. Однако приложенную фотографию снял лично в Кейптауне совершенно случайно. Центр города, 200 метров от парламента, на длину всей улицы обесточены (тупо не работают) ВСЕ светофоры, и рядом при свете дня горят фонари уличного освещения. Они вообще по всему городу горят днем при тотальном энергокризисе. Местные рассказывают так бывает довольно часто. (Кстати езда за рулем в многомиллионных мегаполисах, при полностью не работающих светофорах – отдельный незабываемый опыт). Казалось бы, с момента массовых увольнений белых сотрудников прошло почти 30 лет, однако достигнуть былого уровня довольно простых технических компетенций до сих пор не удалось.

А теперь несколько фактов о других последствиях крушения апартеида.

Продолжительность жизни в ЮАР с 1994 года не изменилась. В среднем в мире за то же время она выросла на 7 лет. Экономический рост ЮАР после 1994 года составлял в среднем 2,4% ВВП в год. Т.е. ниже среднемирового и в разы ниже, чем в большинстве стран сопоставимого уровня развития. Это при росте населения почти на 40% за период. Т.е. если сделать поправку на инфляцию доллара, текущий ВВП ЮАР на душу населения ниже показателя 1994 года на 10% в долларах 1994 года. По ВВП на душу страна сместилась вниз в мировой табели о рангах более чем на 50 позиций. Самое удивительное, что наиболее высокий в мире уровень неравенства, который по любой логике должен был снизится с отменой апартеида, остался на том же уровне, что и в 1994 году. И это несмотря на эмиграцию миллиона белого населения.

ЮАР входит в пятерку стран с самым высоким процентом ВИЧ инфицированных, который ООН оценивает в 19% (!) населения. Странно ожидать другого если президент Мбека заявил на международной конфенеции по борьбе со СПИДом, что не знает никого, кто умер от этой болезни, а следующий президент Зума (образование: 3 класса начальной школы) утверждал, что чтобы не заразиться ВИЧ достаточно помыться в душе. (Кроме шуток среди активистов правящей партии (было) популярно мнение, что ВИЧ придумали белые, чтобы лишить афро-африканцев удовольствия). Еще в ЮАР один из самых высоких уровней убийств на 100 тысяч жителей и многое другое. Довольно сложно найти параметры, которые в стране улучшились за 30 лет, помимо собственно отмены сегрегации и увеличения числа афро-африканцев, получающих различное образование.

При всех своих явных минусах режим апартеида обеспечивал существенный экономический рост (особенно до введения международных санкций), в несколько раз меньшую безработицу чем сегодня, и значительно более низкий уровень преступности (за исключением последних 5-7 лет апартеида, когда насилие было во многом связано с борьбой с самим режимом). Коррупция и качество работы государственных институтов были на западно-европейском уровне. За период с 1994 года по оценке ВБ показатели ЮАР существенно снизились по всем отслеживаемым параметрам качества госуправления, а коррупция резко возросла (все цифры я подробно приводил в своей книге «Социальное неравенство»).

Заставший апартеид афро-африканец лет 50 в беседе со мной на данную тему, высказался в том ключе, что экономически и в плане преступности при апартеиде было лучше. Сказал, что надо было просто отменить сегрегацию, но оставить белое правительство и белых полицейских. Понятно, что это не самое распространенное мнение. Школьникам рассказывают про апартеид примерно то же, что и в СССР про царизм. Но среди афро-африканцев в возрасте подобные мысли не редкость.

Я неоднократно говорил про деколонизацию примерно то же самое, но другим языком. Дело не в цвете кожи, а в продуктивности культур и качестве человеческого капитала. Датские бюрократы в среднем будут менее коррумпированными и более компетентными, чем бюрократы зулусы, кхмеры или русские. И зулусы, и русские будут жить экономически более благополучно под управлением датчан нежели под управлением себе подобных. (Не экономические факторы самочувствия – функция от господствующей мифологии). Если данное соотношение и может измениться, то лет за 200-300. Потеря компетентных инженеров уже создает проблемы, но эти проблемы более-менее решаемы на горизонте десятилетий. Замена бюрократии и политической элиты на представителей значительно менее продуктивной культуры отбрасывает страну на столетия назад. Это невозможно ничем компенсировать. Курьезный штрих: мне показывали видео, где посетитель входит в офис относительно высокого уровня в одном правительственном департаменте ЮАР, а чиновники в разгар рабочего дня спят под столами укутавшись в одеяла.

Эффективность всеобщего избирательного права, на мой взгляд, сомнительна даже в богатых развитых странах. В странах же с преимущественно бедным и необразованным населением, всеобщее избирательное право прямо разрушительно, безотносительно к цвету кожи такого населения. Необходим, как минимум, образовательный ценз. Эту мысль активно отстаивал член парламента Великобритании в 1960-е Реджинальд Педжет, который тогда провидчески говорил: «Дать право голоса африканцам, находящимся на нынешнем уровне бедности и неграмотности, — не значит помочь им. Наоборот, это сделает их жертвами, потому что сразу же найдется какой-нибудь лидер бандитского склада, который эту бедность и неграмотность использует в корыстных целях».

Апартеид был конечно явным перегибом, и я ни в коем случае не отстаиваю сегрегацию и иные подобные практики. Мой тезис, в том, что деколонизация для большинства стран, особенно стран Африки, была прямой катастрофой (подробно в моей статье по ссылке в первом комментарии). Где-то эта катастрофа произошла мгновенно, где-то как в ЮАР, в которых еще осталось 8% белого населения катастрофа накатывается постепенно, но неотвратимо. Более-менее успешные исключения существуют в пропорции примерно 1 страна из 10. Причины этой катастрофы – всеобщее избирательное право и как следствие быстрая деградация системы государственного управления.

В заключение приведу еще один разговор (в пересказе, сам не присутствовал) пожилого афро-африканца официанта, эмигрировавшего в ЮАР из Зимбабве, с молодым официантом афро-африканцем. Молодой высказывался в том духе, что скорей бы белые все уехали нам достанется больше рабочих мест и жилья, на что пожилой отвечал «ты дурак, когда белые уедут, вся страна сразу превратится в руины, как случилось у нас в Зимбабве» (Дмитрий Некрасов)

Дело не в неграх.