 

Xinhua – решение Китая приостановить импорт японских морепродуктов является оправданным и необходимым

09.09.2023, 0:50, Новости дня
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Официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что решение Китая приостановить импорт всей продукции водного промысла из Японии является оправданным, разумным и необходимым. Как передаёт Xinhua, Хэ Ядун отметил, что Китай принял чрезвычайные торговые меры в соответствии с китайскими законами и правилами и нормами ВТО, а претензии Токио являются необоснованными.


AP

Решение Китая приостановить импорт всей продукции водного промысла из Японии является оправданным, разумным и необходимым. Как передаёт Xinhua, об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун.

Комментируя письменное заявление, поданное Японией во Всемирную торговую организацию, в котором приостановка импорта названа «совершенно неприемлемой», официальный представитель отметил на брифинге для прессы, что Китай принял чрезвычайные торговые меры в соответствии с китайскими законами и правилами и нормами ВТО.

Хэ Ядун указал, что Китай уже неоднократно излагал свою позицию по вопросу сброса радиоактивно загрязненной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан, выражал серьёзную озабоченность и обращался за разъяснениями на соответствующих заседаниях ВТО и в соответствующих случаях. Тем не менее, продолжил Хэ Ядун, власти Японии в одностороннем порядке всё-таки осуществили сброс радиоактивно загрязнённой воды в океан.

По его словам, Китай неизменно поддерживает многостороннюю торговую систему, ядром которой является ВТО, и следует правилам этой организации.

Японии следует переосмыслить свои действия и немедленно прекратить перекладывать риски радиоактивного загрязнения на другие страны мира, заключил Хэ Ядун.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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