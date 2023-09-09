Мнение: Почему (пост)советская американистика такая, большинство стран за Россию и переворот в Габоне

1. О том, почему наша американистика вместо просоветского и пророссийского института для изучения США превратилась в проамериканский институт по распространению влияния США. Мнение блогера Алексея Чадаева (ссылка):



В связи с Гарбузовым. Про институт США и Канады РАН я вот что думаю. Это ведь некая иллюстрация к тому, как именно СССР проигрывал Холодную войну. <…>

…добро пожаловать в советскую действительность конца 60-х. Английский на нормальном уровне изучается только в столичных спецшколах, где учатся дети понятно чьи. Доступ к любой неотцензуренной информации из-за занавеса, даже прессе и книгам — привилегия; возможность загранкомандировок в страны-за-занавесом — привилегия втройне. Шанс привезти «оттуда» вещи, которые невозможно купить в СССР — от джинсов-жвачки-сигарет до музыкальных пластинок — нечто, что делает тебя едва ли не полубогом в кругу друзей-знакомых. Внимание, вопрос: кого больше окажется в таком институте — идейных разведчиков-исследователей, мотивированных на то, чтобы давать руководству страны наиболее точную информацию о «болевых точках» противника, или детей-племянников советской элиты, пристраиваемых (как и в случае с системой МИДа) к точке доступа к остродефицитным и сверхпрестижным «ништякам»? Ответ более чем очевиден.

«Ночь была черна, как душа советского журналиста-международника» — приводил когда-то Павловский шутку из диссидентской среды 70-х. То же полностью верно и про советского учёного-американиста. Это было по типажу существо насквозь лицемерное, циничное, от которого за версту пахло «мажором».

2. В то время как власти западных стран продолжают упорно гнуть санкционную линию, западные экономисты указывают на то, что России для успешного функционирования экономики вполне достаточно хороших отношений и торговли с незападными странами (ссылка):



Большинство стран либо продолжают заключать сделки с Москвой, либо сохраняют нейтралитет. Так об отношениях других государств с Россией высказался американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Эксперт отметил, что именно поэтому стране удалось сохранить свою экономику даже в условиях серьезного конфликта. Вольф убежден, что нуждающиеся в финансовой поддержке государства теперь могут обратиться в БРИКС — он, по мнению экономиста, так же богат, как Запад. Кроме того, влияние организации с каждым годом увеличивается, подчеркнул эксперт.

«Раньше у каждой страны был лишь один вариант — ехать на поклон в Вашингтон, но теперь перемены очевидны», — резюмировал Вольф.

3. Комментарий по поводу очередного антифранцузского переворота в Африке (ссылка):

Кризис легитимной государственной власти обострился и в Габоне, где на днях свергли находившегося там у власти 14 лет президента — это вроде бы не так много, однако семья президента находится (точнее находилась) у власти в стране 56 лет. Свергнутый президент Али Бонго Ондимба набрал на недавних выборах 64,26%, это его очередной срок после того, как он сменил на столь высоком посту своего отца — Омара Бонго. Тот вообще был президентом 42 года, а его поддерживал французский президент Шарль де Голль. Как и переворот в Нигере, здешний путч уже снова называют “пророссийским”.

Пророссийский он с точки зрения того, что вряд ли выгоден Западу и странам Европы, соответственно выгоден России, что совсем не значит, что она его устроила. Просто череда военных переворотов в Западной Африке не заставила себя ждать, и спустя буквально месяц после переворота в Нигере, аналогичная смена власти произошла и в Габоне. А это уже больше Центральная Африка.

Что ж, разрушение французской постколониальной империи в Африке нам со всех сторон выгодно. Если бывшие французские колонии перейдут в зону влияния России и Китая, это расширит наши экономические, военные и политические возможности. Если же Франция попытается этому помешать и ввяжется в затяжные войны на африканском континенте, это отвлечёт часть сил НАТО от значительно более важных для нас направлений.