Рупор кремлевской пропаганды: Джулиани проиграл суд в Джорджии по делу о выборах 2020 года

Джулиани проиграл суд в Джорджии по делу о выборах 2020 года

Федеральный судья 30 августа вынес решение в поддержку иска о клевете, поданного работницами на избирательном участке против бывшего мэра Нью-Йорка и соучастника в заговоре Трампа – Руди Джулиани. Этот мэр под лозунгом «закон и порядок» в 1994–2001 годах два срока проводил массовые репрессии, резкое сокращение бюджетов социальных программ и школ, а также налоговые льготы для миллионеров и миллиардеров Нью-Йорка. Теперь он ожидает суда в Атланте (штат Джорджия) и обвиняется как один из заговорщиков в федеральном уголовном деле против попытки Трампа отменить результаты выборов 2020 года.

Окружной судья Берил Хауэлл постановила, что Джулиани преднамеренно отказался предъявить документы, затребованные адвокатами Руби Фримен и ее дочери Вандреи АрШаи Мосс. Обе женщины подали гражданский иск о клевете в декабре 2021 года против Джулиани за его лживые злобные публичные нападки на них в декабре 2020 года, после того, как Трамп потерпел поражение на выборах.

Фримен и Мосс вместе с другими проверяли бюллетени, посланные по почте на участке State Farm Arena в Атланте в день выборов 3 ноября 2020 года. Байден победил на выборах в штате Джорджия с небольшим перевесом, это был один из шести решающих штатов, победа в которых дала ему большинство выборщиков. Голосов избирателей Байден получил на семь миллионов больше, чем Трамп.

Джулиани (личный адвокат и политический советник Трампа), сыграл ведущую роль в заговоре бывшего президента по отмене результатов выборов с целью остаться у власти фактически диктатором. В частности, Джулиани лично имел дело с республиканскими депутатами в Джорджии и других решающих штатах, где победил Байден, пытаясь отменить списки выборщиков и подменить их фальшивыми списками выборщиков за Трампа.

Все это было частью широкого заговора, включая республиканских членов Палаты представителей и Сената в Вашингтоне, высокопоставленных военных, полицию и шпионские службы, правые СМИ и как минимум двух членов Верховного суда США (Томаса и Алито), с целью заблокировать официальный подсчет голосов Конгрессом 6 января 2021 года и воспользоваться властью при чрезвычайном положении, с поддержкой армии, для удержания власти Трампом.

Заговор вылился в фашистский погром Капитолия США 6 января вооруженными группировками и бунтовщиками, призванными Трампом и Джулиани, что бывший мэр назвал «божьим судом (поединком)» на утреннем митинге «Спасти Америку» в парке у ограды Белого дома.

В декабре 2020 года Джулиани на заседании комитета законодательного собрания штата Джорджия заявил, что в сети широко показывают видео, в котором «Руби Фримен и Шаи Фримен Мосс …вполне очевидно украдкой передают разъёмы USB, как если бы это были пузырьки героина или кокаина».

Сам Трамп, в печально известном телефонном звонке госсекретарю (то есть ответственному за проведение выборов -пер.) штата Джорджия Брэду Раффенспергеру с требованием достать чудом 11 780 голосов, которые нужны были Трампу для победы над Байденом в штате, назвал Фримен по имени 18 раз. Он назвал 62-летнюю женщину -временную сотрудницу избирательного участка «профессиональной мошенницей на выборах», «шлюхой» и «известной политтехнологом», которая «вбрасывала бюллетени» в избирательные урны.

Избирательная комиссия штата Джорджия впоследствии нашла эти обвинения «ложными и неподтвержденными». Но все равно две негритянки пережили кошмар правых и расистских угроз, вызванных враньем Джулиани и Трампа.

Фримен несколько раз звонила 911 в дни, после того как в начале декабря трамписты ее назвали по имени и месту жительства. 4 декабря она сказала диспетчеру, что получила массу угроз и телефонных звонков с расистскими ругательствами», и добавила: «мне страшно, потому что они говорят такое: «Мы до тебя доберемся. Мы идем за тобой».

Фримен ушла с временной работы на избирательном участке и не жила в своем доме. Мосс взяла отгулы и изменила внешность. После того, как ее номер телефона была выложен в сети, Мосс старалась не выходить из дома. Трамписты угрожали подростку – сыну Мосс по телефону с расистским ругательствами, как сообщил Ричард Баррон – руководитель избирательных участков округа Фултон.

В июне 2022 года Фримен и Мосс свидетельствовали на открытых слушаниях Специального комитета Палаты представителей по расследованию попытки путча 6 января 2021 года. Они описали, как ложь Джулиани поломала им жизнь. 1 сентября в день решения суда по их иску, женщины заявили, что они пережили «кошмар наяву» и «шквал ненависти и угроз» из-за заявлений Джулиани.

«Ничто не может вернуть наших потерь», пишут они, «но сегодняшнее решение суда еще одно беспристрастное подтверждение того, что мы знали с самого начала: в обвинениях против нас никогда не были ни грамма правды, мы не сделали ничего плохого. Нас оболгали по чисто политическим причинам, и сделавшие это могут и должны за это понести ответственность».

В июле Джулиани признал, что его публичные заявления против Фримен и Мосс были ложью, но утверждал, что они защищены правом на свободу слова (первая поправка -пер).

В духе трампистов, включая большинство Республиканской партии, к суду над Трампом и его соучастниками, Тэд Гудман – политический советник Джулиани – называл решение суда «убедительное свидетельство того, что система правосудия используется как оружие, где суд означает наказание». Утверждая, что Джулиани не мог предоставить документы, затребованные юристами истиц, потому что ФБР конфисковало содержимое его компьютера, Гудман заявил: «Это решение должно быть отменено».

Хотя решение судьи касается гражданского, а не уголовного дела, оно косвенно, но тесно связано с уголовным делом против Трампа и его 18 соучастников, включая Джулиани, открытым окружным прокурором округа Фултон Фани Уиллис. Клевета против Фримен и Мосс фигурирует и в обвинительном заключении против 19 обвиняемых в рэкете и заговоре с целью отменить победу Байдена на выборах в штате Джорджия. Публичные нападки Джулиани на двух работниц избирательного участка названа как одно из «проявлений преступного намерения действием» в заговоре, как и попытка трех сторонников Трампа заставить Фримен дать ложные признательные показания о совершении ею фальсификации подсчёта голосов.

Документы, переданные адвокатам истиц адвокатами Джулиани могут предоставить потенциально уличающую информацию для обвинения по уголовному делу в Джорджии. Судья Хауэлл намекнула на эти связи как один из возможных мотивов для отказа Джулиани предоставить практически все, кроме нескольких затребованных документов. Она сказала: «Возможно, он подсчитал, что риск его дел в целом можно снизить, не выполнив его обязанности в этом деле. Каков бы ни был резон, обязательства относятся к делу, и сокрытие документов в этом деле имеет последствия».

Судья, которая ранее приказала Джулиане оплатить расходы по делу Фримен и Мосс, повысила сумму до 130 000 долларов. Ее решение передает дело в суд в Вашингтоне для окончательного приговора по дополнительной сумме, которую Джулиани должен заплатить в возмещение ущерба. Судья Хауэлл предложила сторонам предоставить краткое письменное изложение дела, и написала, что суд для определения полного объема ущерба пройдет в конце этого года или в начале следующего.

Хауэлл отклонила утверждения Джулиани, что он не может себе позволить оплатить ущерб истицам, указав, что он недавно оценил свою квартиру на Манхеттене в 6,5 миллионов долларов и, как сообщают, летал на частном самолете в Атланту на суд.

Дело о клевете против Джулиани, хотя показывает только одну грань куда более широкой и продолжающейся войны на демократические права, проявившимся в крайне правом бунте 6 января, воплощает страх и ненависть рабочего класса перед превращением Республиканской партии в открыто фашистскую. Джулиани, хорошо известный связями с мафией, поощрением полиции к насилию и открытым угодничеством перед финансовой аристократией – воплощение разложения американской демократии и поворота к диктатуре.

Это включает открытые призывы к расизму, антисемитизму и все самые гнусные формы политической реакции. Не случайно, что после предъявления Трампу обвинения во вмешательстве в выборы в штате Джорджия, Трамп заклеймил его как защиту “RIGGERS” (от слова «махинация» и намек на другое слово -пер.), слово, ставшее вирусным в крайне-правых соцсетях.

При этом Байден и Демократическая партия систематически пытались скрыть реальный размах того, что проявилось 6 января.

Они делали вид, что речь идет только о Трампе и узком кружке его сторонников. Цель Демократов – сохранить двухпартийное согласие для разжигания войны против России на Украине и подготовки к войне против Китая.

Следует напомнить, что не так давно, после 11 сентября 2001 года, весь политический истеблишмент и СМИ провозгласили Джулиани «мэром Америки». Time назвал его «человеком года» в 2001 году, и королева Елизавета сделала его почетным рыцарем. Когда в 2004 году Буш предложил, как главу министерства национальной безопасности бывшего телохранителя, союзника мафии и главу полиции Джулиани- Берни Керика – теперь соучастника в уголовном деле в Джорджии, его кандидатуру поддержали оба сенатора от Нью-Йорка – Демократы Хиллари Клинтон и Чарльз Шумер.

(с) Барри Грей

https://www.wsws.org/en/articles/2023/09/02/uzyy-s02.html – оригинал на английском

Разумеется, все это тоже часть предвыборной борьбы, где стороны упирают на уголовное дело против Трампа или Байдена, попутно вываливая различное грязное белье.

Новостей о судах, утечках секретных документов, различной грязи про родственников и т.п. в ближайшие месяцы будет немало.

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