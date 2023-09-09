 

Тиран и его жертва: почему любимый человек приносит разрушение

09.09.2023, 0:00, Новости дня
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Сексолог Александра Миллер объяснила, что союз тирана и жертвы далек от идеала любовных отношений. В таких парах роман — это костыль, которым один человек пытается компенсировать психологические потрясения за счет своего партнера.

По словам эксперта, корень такой нездоровой связи между мужчиной и женщиной нередко кроется в эмоциональном или физическом насилии, которое произошло у кого-то из пары в прошлом. Признать проблему в таком случае — первый шаг к ее разрешению.

“Когда человек попадает в созависимые отношения, то очень медленно вливается в них, начинает вестись на манипуляции”, — рассказал специалист Пятому каналу. Тиран нарушает личные границы жертвы, ставит свои чувства и желания превыше всего. В итоге вместо счастливой семейной жизни происходит разрушение личности.

Порой союзы такого рода распадаются, потому что тиран “выздоровел” и потребности в “костыле” рядом больше не видит. Если же болезненные отношения тянутся долго, то часто жертва хочет уйти, но не решается. Ей кажется, что с любимым плохо и тяжело, но без него вообще невыносимо. Свобода в таких случаях достигается при помощи сеансов психолога.


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