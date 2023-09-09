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Откровенно о «Команде Рыбинска»

09.09.2023, 11:11, Эксклюзив
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Политтехнолог «Команды Рыбинска» в частной беседе пояснил отсутствие избирательных программ у своих кандидатов:

– Наша команда состоит из двух групп депутатов: действующих, которые избираются уже несколько сроков подряд, и новых представителей ЕР.

Первым программа вообще не нужна. Каждую избирательную кампанию они говорят и обещают одно и тоже, и каждый раз повторять это рыбинцам нет никакого смысла. Надо судить по делам – что сделали за счёт средств налогоплательщиков, за то они и отчитываться.

Для новых кандидатов стратегия другая. Им сказали, сколько надо заплатить за поддержку партии и сколько надо потратить на «малые дела» (покраска лавочек, засыпка ям и прочая лабуда), и все – работайте, а мы все нарушения, вроде «подкупа» избирателей, прикроем.

Кроме того, мы им предоставляем дополнительную поддержку: первый с мэром их по телевизору и в газетах хвалит (в свое нерабочее время разумеется), праздники во дворах для них организовываем, встречи разные. Зачем им какая-то «программа»?

Это вот всякие там «оппозиционеры» могут себе позволить программы публиковать – они же от власти не зависят.

В качестве примера. Нашелся тут один «крепкий хозяйственник», сказал: надо решать вопрос транспортной доступности в удаленных микрорайонах, в программе своей об этом написал, подписи рыбинцев стал собирать. И вот, бл***, пришлось мэру на маршрут срочно добавлять автобусы…

А представь если б такое предложил кандидат от «Команды Рыбинска»?

Ведь если бы к нему прислушались, и эти два несчастных автобуса добавили, избиратель бы подумал: власть проблему знала, просто ей до выборов было плевать на нас. А разве такие мысли можно допустить?

Или вот ещё один пример. Опытный депутат, а ходит, всем рассказывает «правду-матку» – что практически все в городе делается за счёт вышестоящих бюджетов, а местные чиновники вообще роли не играют. Ну вот зачем? Какая разница, что рыбинский бюджет финансируется на 72 процента из областного и федерального? Это же все равно деньги, полученные с самих же избирателей! Только на крамольные мысли наводит: мол тогда жители сами должны контролировать, на что их баблосики расходуются.

Хорошо хоть они про пенсионную реформу не вспоминают. А то опять бы завыли – возраст подняли, а пенсии нищенские.

Вот поэтому наши представители и не предлагают этому «электорату» ничего несогласованного с органами власти. Пусть лучше эти избиратели дома сидят, нечего на выборы ходить, нам и 6 процентов ДЭГовцев хватит. А остальные пусть в окопы на Украине отправляются. Зря что-ли триллионы на СВО тратим?

Ладно, давай ещё по вискарику…




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