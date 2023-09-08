Мнение: О печальном про настоящих мужчин из Москвы… Снова бабы виноваты?

Каждый год в конце лета — постоянные читатели Альманаха это знают — я навещаю одно скромное кладбище сразу за МКАДом. Это действительно небольшой в масштабах многомиллионной столицы некрополь площадью около 12-14 га: чуть больше, чем у Новодевичьего. Там нашли свой последний приют порядка 20 тыс. бывших жителей близлежащих районов Москвы и Подмосковья.

За последние годы это место видело всякое, а сейчас началось страшное…

Тягостнее всего до сих пор было в 2020-2021 гг., когда большие «кварталы» для захоронения на 1000 могил, обычно заполнявшиеся за год, буквально в течение месяца-двух забивались под завязку. Целые ряды стандартных крестов с одинаковыми чёрными табличками, где были разные имена и разные годы рождения, содержали практически одну и ту же роковую дату после тире. Сейчас на месте прежних деревянных символов распятия уже появились гранитные памятники. На многих под одной плитой покоятся однофамильцы, ушедшие из жизни с разницей в несколько дней. Но печальнее всего — те поросшие травой участки, на которых уже покосившиеся и потрескавшиеся кресты так и остались не заменёнными, спустя столько лет…

Однако вы ведь не этого ждёте, верно?

Что ж, даже на таком небольшом кладбище свежие могилы появляются, судя по датам, с удручающей регулярностью. В этом году необычно много стало «шестидесятников». Цифры на табличках оканчиваются 1960-ми, причём не только первой их половиной, увы. А имена — преимущественно, процентов так на девяносто — мужские. Если кто подумал «нехорошее»: нет, это совсем не призывной возраст даже в рамках мобилизации. Просто #мужчины возраста 55-60 лет почему-то стали активно уходить в мир иной. В Москве, где по статистике средняя мужская продолжительность жизни — 74,5 года. Она якобы даже выросла за прошлый год после двухлетнего снижения.

Женщины не сберегли?

Быть может…

Они, к слову, обретают вечный покой, судя по табличкам, в почтенном возрасте 82-84 года и старше. Где-то был даже венок «От правнуков», а дата рождения — ещё при Ленине.

Ну и собственно, о тех самых могильных холмиках — предмете живейшего интереса интернет-некрофилов. Да, они есть. Ровно два на всё кладбище. Для любителей «экстраполяций» уточню, что в Москве и ближнем Подмосковье несколько сотен некрополей, больших и маленьких, но почти все они закрыты для захоронения. Лишь единицы ещё принимают новых постоянных обитателей. Так что берите за исходную точку вот эту «пропорцию» — две на тысячу — и многолетнюю статистику, по которой в столице каждый год отправляется к праотцам в среднем 122 тыс. чел., а ковидный максимум – около 180 тыс. чел.

В одной из этих могил, с характерным венком из чёрных, жёлтых и красных «гвоздик» покоится молодой парень, погибший за несколько дней до своего 32-летия. Как свидетельствует подпись к фото — под Артёмовском (Бахмутом).

В другой, где венок похожий, но уже с пятиконечной звездой и мечами, лежит мужчина 46 лет от роду. Никаких иных подробностей нет, как и фотографии. Даты смерти обоих близки, да и могильные холмики почти рядом.

И здесь не сберегли #женщины?

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