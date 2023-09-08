 

Воробьев и Собянин анонсировали создание парка на границе Московской области и Москвы

08.09.2023, 20:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Новый парк мы символически назвали Парк Дружбы. Он соединит два больших микрорайона, в одном (в Москве) уже сегодня живет около 100 тыс. человек, а у нас в Люберцах – около 60 тыс. Эта территория, которая нуждалась в особой заботе (и нас просили об этом жители), через полтора года будет выглядеть совсем по-другому», – заявил губернатор Подмосковья.

Парк Дружбы предполагает капитальный ремонт и благоустройство территории. В рамках проекта будет осуществлена очистка акватории озера и строительство моста, соединяющего южный и северный берега, добавил Воробьев.

Кроме того, это рекреационное пространство будет оборудовано пешеходными и велосипедными маршрутами, лодочной станцией, детскими и спортивными площадками, системой освещения, а также зонами отдыха и рыбалки.

В свою очередь, мэр Собянин подчеркнул масштабное сотрудничество между Московской областью и Москвой по разным направлениям, включая благоустройство территорий.

Такое сотрудничество между двумя регионами является важным аспектом для обеспечения комфортной жизни жителей обеих территорий, подытожил мэр Москвы.

Стоит отметить, что на данный момент уже идут работы по передаче земельных участков для проекта. Начало его реализации запланировано на май следующего года. Общая площадь Парка Дружбы составит более 40 гектаров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса

08.09 / Полярник Константин Зайцев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

08.09 / “Я была непростительно счастливою”: молодая жена Эрнста получила по заслугам

08.09 / Американский сенатор – мы не знаем, как наши миллиарды используют на Украине, потому что никто за этим не следит

08.09 / После пластики за 25 миллионов с лицом Виктории Бони случилось страшное

08.09 / Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

08.09 / “Мурашки от предвкушения”: Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

08.09 / Более миллиона москвичей проголосовали электронно на выборах мэра

08.09 / Fox News – отказ американок от семьи и детей приведёт к закату цивилизации в США

08.09 / Медведев оценил удобство электронного голосования на выборах мэра Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика