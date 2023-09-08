Скандалы: Вокалы и данные

Гонорары артистов за корпоративы выросли на треть

У оставшихся в России знаменитостей увеличились гонорары за работу на корпоративах. У некоторых ценник подскочил на треть. Одна из причин — возросший спрос, который связан с тем, что востребованных артистов в стране стало меньше. Выступление топовой звезды на частной вечеринке может стоить от 3,5 до 6 млн рублей. Букируют знаменитостей уже и на новогодние праздники, а в графике значатся выступления в Турции и ОАЭ.

О том, как изменилась индустрия и кто в 2023 году заказывает музыку — в материале «Известий».

Цена вопроса

Украсить вечеринку по случаю корпоратива, свадьбы или дня рождения живым вокалом в исполнении любимой звезды или искрометными шутками знаменитого ведущего — удовольствие и так не из дешевых, а за последний год оно стало еще дороже. Цифры у всех разные. Например, гонорар Ханны за выступление на частной вечеринке поднялся на 30%.

— Ханна как артист за год выросла, стала еще популярнее, — сказал «Известиям» продюсер и супруг певицы Пашу. — Гонорар Ханны за корпоратив — это открытая информация — 1,5–2 млн рублей. Гонорары артистов, которые на первых строчках во всех хит-парадах — от 3,5 до 6 млн рублей.

У подопечных агентства PR Code, в числе которых Стас Ярушин, 5sta Family, DJ Катя Гусева, Аделина Сотникова, Вячеслав Макаров, AKMAL’, Helen Yes, гонорары выросли в среднем на треть.

— В нашем агентстве 10 артистов, блогеров и селебрити. Кто-то «стрельнул» в этом году, поэтому по сравнению с прошлым годом его гонорар вырос более чем на 50%, кто-то получил контракты в новых проектах, начал ротироваться на радиостанциях. Средняя цифра «по больнице» у нас — 30–35%, — сказала «Известиям» сооснователь агентства и продюсер Анастасия Рассел.

Скидок нет

Повышают ценник не только из-за профессионального роста, но и из-за высокого спроса. В прошлом году количество корпоративных выступлений в графиках российских знаменитостей сильно сократилось. До этого по индустрии ударила пандемия. Впрочем, со временем рынок начал постепенно оживать. Организаторы сначала с осторожностью, но начали проводить мероприятия. В итоге сейчас больше частных мероприятий, куда приглашают знаменитостей, не стало, однако выбор у заказчиков сократился в связи с тем, что с арены ушли некоторые звезды первого эшелона. Концертный директор артистов компании «Империя музыки» Табриз Шахиди сказал «Известиям», что спрос превысил возможности и предложение настолько, что в сентябре возник дефицит.

— Спрос на артистов, хотя кому-то это может показаться нелогичным, сильно возрос. Гонорары у первого топа тридцати артистов и ведущих выросли или остались на высоком номинальном уровне. Ни о каком снижении или скидках сейчас самые продаваемые артисты речи не ведут. Графики расписаны на несколько месяцев вперед. Связано это с несколькими факторами, но самый очевидный из них — отъехавшие, «принципиальные» и «запрещенные», те, кто в списках «нерекомендованных», — сказал он «Известиям».

В числе самых востребованных сегодня — Zivert, Баста и Леонид Агутин, отметил в разговоре с «Известиями» основатель коммуникационного агентства Guest Management и один из главных героев столичной светской хроники Идрис Гитинаев.

— Сейчас это лидирующая тройка исполнителей. Они все недешевые. Выступление Басты, по-моему, всегда стоило около 5 млн рублей, Zivert — 4 млн, Агутин, наверное, €30–50 тыс. В сфере событийного маркетинга рынок восстановился. Я слежу за коллегами и думаю, что в частном сегменте — тоже. Мы активно начинаем развиваться и в этом направлении (частных мероприятий), готовим большое событие в Дубае — это день рождения, где будет выступать Ревва. Будем делать проект в Москве, где будет выступать ANNA ASTI, — поделился Идрис Гитинаев.

Кто заказывает музыку

Изменился за последний год и основной пул заказчиков. Ушли зарубежные бренды, которые проводили значительную часть мероприятий. Крупные игроки из мира политики и бизнеса «затаились».

— Раньше было два основных заказчика. 65–70% — чиновники, люди, которые так или иначе с этой сферой связаны, и крупные бизнесмены. Сейчас остались заказчиками, возможно, те же люди, но делают мероприятия для своих детей, жен, то есть не для себя лично. А также молодые предприниматели, которым примерно от 27 до 42 лет. Возможно, это их первые деньги, и они наслаждаются. Та плеяда, со «старыми» деньгами, чуть-чуть затаилась, — сказал «Известиям» продюсер Пашу.

Уже сейчас артистов букируют на новогодние даты. Концертный директор Виктории Дайнеко, групп «Корни» и «Фабрика» Дмитрий Курашев рассказал «Известиям», что в графике у его артистов выступления не только в России, но и за рубежом.

— Число корпоративных выступлений осталось по-прежнему на высоком уровне. Люди хотят слушать «золотые хиты» и почувствовать себя снова молодыми, — сказал Дмитрий Курашев «Известиям». — У некоторых наших артистов уже есть контракт на выступление на Новый год. Заказы идут не только на концерты в России, но и в Турции, ОАЭ. И на декабрьские даты, до новогодних праздников, когда идут корпоративы, график регулярно заполняется.

Ценник за выступление в новогодние даты, говорят представители индустрии, у топовых артистов и ведущих может вырастать минимум в два раза. Впрочем, сказать точно, какими будут спрос и гонорары через несколько месяцев, продюсеры не могут, так как сфера подвержена влиянию внешних обстоятельств.

Валерия Чуб

Оригинал материала: “Известия”