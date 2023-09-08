 

Полярник Константин Зайцев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

08.09.2023, 19:05, Новости дня
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Вице-президент Ассоциации полярников Константин Зайцев проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн. Свой голос общественник отдал с помощью смартфона.

“Зашел по рекомендациям пошаговой инструкции. Все очень удобно”, – поделился своими впечатлениями Зайцев.

Полярник отметил, что приехать на избирательный участок получается не всегда. Дистанционное голосование дает возможность быстро исполнить свой гражданский долг, подчеркнул он.

Процедуру онлайн-голосования Зайцев назвал удобной и комфортной.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. Свои голоса дистанционно отдали уже более миллиона жителей столицы.

Процедура проходит в штатном режиме. Серьезных нарушений не зафиксировано. Появившиеся в социальных сетях сообщения не подтвердились.


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