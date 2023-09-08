 

“Я была непростительно счастливою”: молодая жена Эрнста получила по заслугам

08.09.2023, 19:05, Новости дня
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Актриса не только снимается в кино, но и пробует себя на театральных подмостках. В апреле она вышла на сцену Театра Наций в постановке “Каренина. Процесс”, где сыграла главную роль. Наконец трудолюбивая молодая жена Константина Эрнста Софья получила по заслугам – ей вручили премию Корша за лучший дебют.

“Да, я была непростительно счастливою. И чем больше я узнавала Вронского, тем больше я любила его. Я любила его за его самого, за его любовь ко мне”, – говорит героиня Софьи Эрнст. В этот момент зал, скорее всего, с трудом сдерживает слезы – настолько глубоко и проникновенно играет актриса.

Режиссер Алла Сигалова переосмыслила роман Льва Толстога, представив его в виде бракоразводного заседания, в котором принимают участие трое: Анна Каренина, Алексей Каренин и Алексей Вронский. Она попыталась поразмыслить на тему того, как разные люди по-разному понимают долг, обязанности и любовь.

Получая награду на сцене Театра Наций, Софья Эрнст светилась от счастья. Она заявила, что в этот момент чувствует себя причастной к чему-то грандиозному.

Помимо актеров и режиссеров, премию Корша вручили тем, кто обычно остается вне поля зрения: звукорежиссерам, художникам-декораторам, инженерам и всем, кто принимает участие в создании театрального мира.


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