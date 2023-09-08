Американский сенатор – мы не знаем, как наши миллиарды используют на Украине, потому что никто за этим не следит

В Белом доме забыли, что их избирали служить Америке, а не Украине, считает сенатор Джош Холи. Его возмутил тот факт, что администрация Байдена ставит интересы чужой страны выше помощи собственным гражданам, в частности тем, кто пострадал от стихийных бедствий. «Мы не должны участвовать в безумных попытках государственного строительства за рубежом и повторять ошибки Ирака и Афганистана», — заявил он в эфире Fox News.

Ко мне присоединяется сенатор от штата Миссури Джош Холи. Сенатор, Белый дом хочет загнать вас в определённые рамки. Если вы хотите направить деньги жителям острова Мауи, вы также обязаны проголосовать за выделение средств на поддержку войны на Украине. И как же вы поступите?

ДЖОШ ХОЛИ, сенатор: Я считаю, что мы должны строить только одну нацию, нашу. И я поверить не могу, что когда Белому дому задают вопрос о том, разве не нужно прежде всего поддерживать наших граждан, которые находятся в эпицентре стихийного бедствия и много в чём нуждаются, или приоритетом являются граждане какой-то другой страны, — они не могут просто сказать: «Америка»?!



Почему это так сложно? Почему они не говорят: «Конечно, мы вначале поможем американцам. Потому что это Соединённые Штаты Америки»? Похоже, они забыли, кому служат, кому они были избраны служить.



Послушайте, ведь это не сложно. И мы прежде всего должны уделять приоритетное внимание американцам. Мы должны восстанавливать эту нацию. И мы не должны участвовать в этих безумных попытках государственного строительства за рубежом, как на Украине, в Афганистане, Ираке. Эти люди ничему не научились.

Джордж Уилл настаивает, что это вопрос принципа. Консерваторы должны поддерживать Украину. А люди, как мы с вами, которые думают, что мы тратим слишком много денег, якобы так считают просто в противовес Байдену. Что скажете?

ДЖОШ ХОЛИ, сенатор: Я скажу, что не понимаю, о каком принципе идёт речь. Может, этот принцип — неоконсерватизм, когда мы обязаны превратить каждую страну в подобие Соединённых Штатов и быть мировой полицией? Похоже, именно так эти люди и рассуждают. Как неоконсерваторы.



У меня иная точка зрения. На мой взгляд, мы должны защищать Соединённые Штаты Америки. Я считаю, что мы должны ставить на первое место американские рабочие места, американских работников и американское процветание. Вот это должно быть нашей целью номер один и нашим приоритетом.



Но все эти неоконсерваторы и либеральные глобалисты смотрят на вещи по-другому. Лора, ведь они ошибались на этот счёт не одно десятилетие! Они ничему не научились в Ираке, ничему в Афганистане, теперь всё повторяют по новой на Украине.

И сенатор Митч Макконнелл, который сам стал предметом обсуждений из-за его эпизодов «заморозки» и состояния его здоровья, — вчера всё же сумел сосредоточиться на выступлении в сенате. Посмотрите.

МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер меньшинства в сенате: Президент Байден не был столь решителен, как хотелось бы многим из нас. Наши системы были использованы с пользой, и теперь дополнительные ассигнования имеют решающее значение для нашей оборонно-промышленной базы и конкуренции с Китаем. Сейчас, конечно, не время колебаться.

Итак, истощая наши собственные запасы боеприпасов, он говорит про Украину. При этом банкротя самих себя?! Подождите секунду, значит мы колеблемся, если не вкладываемся по полной в Украину? Независимо от того, что, похоже, это наступление пошло не очень хорошо? И до сих пор не демонстрирует заметного успеха. По крайней мере, Блинкен про успехи не упомянул, когда говорил об этом.

ДЖОШ ХОЛИ, сенатор: И теперь мне было интересно узнать, что, оказывается, если вы поддерживаете финансирование Украины, то вы ещё и финансирование в вопросах Китая поддерживаете. Я думал, речь шла о том, будем ли мы посылать дополнительные миллиарды долларов на Украину.



А теперь нам заявляют: «Да нет, это пойдёт на Китай». Нет, не пойдёт, хватит врать. Оружие и боеприпасы, которые отправляются на Украину, используются на Украине, а не в Китае. И, кстати, мы совсем не знаем, для чего это всё используется на Украине, потому что у нас нет наблюдателя, который бы отслеживал движение средств. Мы не знаем, на что они тратятся.

Да они не хотят знать!

ДЖОШ ХОЛИ, сенатор: Да, они не хотят этого знать. Это верно.

Они не хотят знать, потому что для них это будет выглядеть не очень хорошо. Сенатор, 15 секунд. Макконнелл останется на своей должности до конца 2024 года. Как это влияет на шансы республиканцев, насколько вы обеспокоены.

ДЖОШ ХОЛИ, сенатор: Да, я обеспокоен. Меня постоянно об этом спрашивают. Люди переживают, я переживаю. Скажу честно, я не голосовал за Макконнелла во время его избрания в лидеры. Это не мой выбор. Я думаю, нам нужны перемены. Я уже не один месяц говорю об этом.

Хорошо, сенатор, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2023 года.

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