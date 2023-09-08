Рупор кремлевской пропаганды: “Герой Ким Гук Он”

В Северной Корее спустили на воду новый подводный ракетоносец "Герой Ким Гук Он".

Лодка способна нести 10 баллистических ракет с ядерными боеголовками.

На открытие присутствовал Ким Чен Ын в модной шляпе и руководство северокорейского флота. Ким последовательно продолжает укреплять и расширять возможности северо-корейской ядерной дубинки. Для полного комплекта не хватает стратегических бомбардировщиков с ядерными ракетами. Подводные лодки и мобильные установки с ядерными боеголовками уже есть.

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