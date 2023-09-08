Мнение: О сброшенных масках приличия… Американский бульдог не отпустит Россию?

Говорят, нынешняя стратегия Владимира Путина – терпеть, ждать и надеяться. Мол, рано или поздно «украинский кризис» надоест американскому избирателю и утратит приоритет у американского истеблишмента, власть в Белом доме сменится, в Овальный кабинет вместо упёртого демократа Джо Байдена придёт какой-нибудь смышлёный республиканец типа Дональда Трампа, с которым можно будет по-умному договориться.

И многие вместе с нынешним хозяином Кремля надеются тоже.

Зря?

Конечно.

Вот – весьма показательное из Америки. Сенат #США до конца сентября намерен одобрить выделение запрошенных президентом Джо Байденом дополнительных ассигнований на нужды Украины. Об этом прямо и жёстко заявил лидер республиканского меньшинства в палате Митч Макконнелл.

«Помочь Украине вернуть свою территорию означает без единого выстрела ослабить одного из крупнейших стратегических противников Америки… и наши коллеги получат возможность сделать это, когда мы одобрим выделение дополнительных ассигнований до конца текущего месяца», – подчеркнул сенатор.

Да вот так, всё прямолинейно, чётко, не стесняясь. Идёт война Америки со своим стратегическим противником, Украина используется как орудие, для чего ей поставляется оружие. И будет поставляться, кто бы ни сел в Белом доме. Двухпартийный консенсус, ага.

Штаты напоминают бульдога, намертво вцепившегося в свою жертву. Её он теперь ни за что не отпустит. Тем более, что США стараниями Кремля получили уникальный исторический шанс, и хорошо это понимают.

Кто или что заставят разомкнуться эти крепкие бульдожьи челюсти?

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