Скандалы: Фальшивая подпись ударила по Мельниченко

Защита Михаила Абызова считает иск к владельцу СУЭКа и «Еврохима» необоснованным

Свердловский райсуд Красноярска продлил до 14 сентября предварительные слушания по иску Генпрокуратуры РФ к структурам Андрея Мельниченко. Ведомство требует изъять в пользу государства электростанции «Сибэко», купленные миллиардером в 2018 году у Михаила Абызова. По мнению прокуратуры, Мельниченко знал, что тот был госслужащим и не мог совершать сделки. Защита Абызова называет иск необоснованным, потому что он сделку не подписывал. Собеседники «Компании» считают, что таким образом Мельниченко побуждают перевести СУЭК и «Еврохим» из Дубая в российскую юрисдикцию.

Об иске Генпрокуратуры к структурам СГК Андрея Мельниченко стало известно 17 августа. Надзорное ведомство требует изъять у них в пользу государства акции компании «Сибэко», владеющей несколькими ТЭЦ в Новосибирске. По данным надзорного ведомства, акции этой компании были куплены 7 февраля 2018 года у офшоров, принадлежавших экс-миллиардеру Михаилу Абызову.

Продавец на тот момент состоял на госслужбе, будучи министром Открытого правительства, заявляет истец, а значит, не имел права заниматься бизнесом. А Мельниченко понимал, что сделка с Абызовым — это «запрещенная антикоррупционным законодательством деятельность» и «порождает акт коррупции», но все равно купил акции, считает Генпрокуратура. Значит, он виноват, и акции у него надо изъять. А вместе с акциями и тепловые электростанции.

«На мой взгляд, иск к Мельниченко необоснован»

Представители Андрея Мельниченко еще в августе заявили, что «изучают» иск, и пока больше никак эту историю не комментировали. Однако защита Михаила Абызова еще в январе 2021 года подала апелляцию с доказательствами, что обвинения в его адрес необоснованны. А значит, необоснован и нынешний иск Генпрокуратуры к Мельниченко.

Дело в том, что у Михаила Абызова четыре года назад Генпрокуратура тоже изъяла активы из-за сделки по продаже «Сибэко». В основе постановления об изъятии активов лежит Соглашение от 6 февраля 2018 года о продаже компании структурам Андрея Мельниченко. Но защита и независимый почерковед еще в 2020 году доказали: подпись Абызова под этим документом сфальсифицирована.

Адвокат Михаила Абызова, управляющий партнер Адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай напоминает, что Абызов, будучи министром Открытого правительства, не скрывал свое владение активами. А если бы даже и скрывал, то по закону ему грозило бы только увольнение, но не изъятие собственности. Изъять имущество чиновника по закону можно, только если оно имеет коррупционное происхождение и приобретено в период госслужбы. Но Абызов стал владельцем «Сибэко» еще до поступления на госслужбу.

Тем не менее, суд в 2021 году отказался учитывать эти доводы, и не стал приобщать доказательства фальсификации подписи Абызова к материалам дела. А теперь это дело легло в основу иска к Андрею Мельниченко.

Юлий Тай считает иск к Мельниченко необоснованным. Он напоминает, что в сентябре 2020 года суд признал договор купли-продажи акций «Сибэко» недействительным не по статье 169 ГК (сделка противная основам правопорядка и нравственности), вырученная за акции сумма была конфискована по другому основанию, а покупатели, несмотря на требования защиты, к суду тогда не привлекались.

«В ходе рассмотрения дела было доказано, что соглашение Абызовым не подписывалось, и он даже не знал о его существовании, — заявил «Компании» адвокат. — У Абызова лично никогда не было акций «Сибэко». При этом совершенная в феврале 2018 года сделка была абсолютно законной. О ее заключении написали все деловые СМИ (мы нашли при рассмотрении нашего дела пять десятков упоминаний). Трехлетний срок исковой давности к тому моменту очевидно истек. Теперь спустя три года они подали этот, на мой взгляд, необоснованный иск [к Мельниченко]».

«То есть, речь идет о переделе собственности»

Это уже четвертый иск прокуратуры об изъятии частных активов в пользу государства за лето 2023 года, отмечает РБК. Ранее Генпрокуратура подала иски о деприватизации одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России «Метафракс Кемикалс», рыбопромышленного холдинга «Тефида» и Пермского порта, Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ). В судебных актах истребование имущества объясняется интересами государства и переходом компаний под контроль иностранных лиц либо проживающих за рубежом граждан.

Андрей Мельниченко как раз проживает за рубежом. После введения санкций ЕС против него и его жены, на которую весной 2022 года были переписаны активы СУЭКа и «Еврохима», он был вынужден покинуть швейцарский Сент-Мориц и переехать в Дубай. Там же, в Дубае, открыли юрлица EuroСhem Group AG и Suek AG.

Вместе с тем, Мельниченко был одним из самых первых и активных участников редомициляции активов. Еще в 2019 году его кипрская компания «Доналинк», владеющая Приморской ГРЭС и Лучегорским угольным разрезом, стала резидентом российского внутреннего офшора на острове Русском. Тогда же на нем зарегистрировалась в прошлом кипрская «СУЭК Лтд». Мельниченко, в отличие от ряда других миллиардеров, не вышел из РСПП, а 16 марта 2023 года на съезде этой организации стал участником встречи с Владимиром Путиным, хотя под санкции он попал после аналогичной встречи с президентом в 2022-м. На актуальные политические темы миллиардер не высказывался: недавнее интервью The Financial Times с критикой западных санкций Мельниченко дал уже после того, как стало известно об иске.

На этом фоне попытки конфискации его активов выглядят, по меньшей мере, нелогично.

«Это деприватизация и национализация. Таких исков уже много, и будет еще больше, — говорит собеседник «Компании», знакомый с ситуацией. — При этом практика показывает, что изъятые у частных собственников активы у государства надолго не задерживаются и вскоре оказываются в руках других частных собственников. То есть, речь идет о переделе собственности».

«Накат на Мельниченко в последние дни был серьезный, — напоминает политолог Константин Калачев. — Полагаю, что для него это сигнал, касающийся в первую очередь вопросов юрисдикции. И намек, что надо проявить себя бОльшим патриотом. Жить в РФ не обязательно, но появляться на мероприятиях, демонстрирующих единство бизнеса и власти, надо. Но и передел собственности в пользу «правильных людей» за этим тоже может стоять: одно другому не противоречит».

Виктор Ядуха

Оригинал материала: “Компания”