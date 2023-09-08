Маск заявил, что не видит никакой пророссийской пропаганды в своей соцсети X

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на обвинения в распространении “пророссийской пропаганды” в своей социальной сети X (бывший Twitter). Миллиардер опроверг эти обвинения, заявив, что не видит ничего подобного на своей платформе.

Эту позицию он выразил в своем аккаунте, ответив на пост американского журналиста Гленна Гринвальда, который сослался на материалы газеты The Washington Post и обвинил руководство соцсети в распространении информации, которая выгодна Москве. Гринвальд также указал на политику цензурирования контента, которая, по его мнению, способствует этому.

Известно, что ранее Илон Маск также опроверг обвинения телеканала CNN в том, что он специально приказал отключить спутниковую связь Starlink в районе Крыма в 2022 году, что, якобы, помогло РФ сорвать украинскую атаку на базы Военно-морского флота РФ. Маск утверждал, что система Starlink изначально не работала у берегов Крыма, и он просто отклонил запрос Киева на ее активацию, чтобы не стать “явным соучастником” конфликта.