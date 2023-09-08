 

Fox News – отказ американок от семьи и детей приведёт к закату цивилизации в США

08.09.2023, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Среди молодых американок наблюдается тренд не заводить семью и детей, сказала в интервью Fox News автор сатирического ресурса Babylon Bee Эшли Сент-Клэр. По её мнению, подобный подход способствует снижению рождаемости в стране и со временем может привести к краху американской цивилизации.

Со мной в студии Эшли Сент-Клэр. Это что, такой тренд среди молодых американок праздновать отсутствие семьи?

ЭШЛИ СЕНТ-КЛЭР, автор сатирического ресурса Babylon Bee: Да, так и есть. Это часть культуры Челси Хэндлер*, когда они хотят получать удовольствие, пить всю ночь напролёт и ходить на концерты Бейонсе. Речь идёт о стремлении к удовольствиям вместо самореализации и формирования семьи.

И мы часто это наблюдаем. Мне жаль эту бедную женщину, которая подверглась в сети резкой критике, особенно со стороны Мэтта Уолша и ему подобных. Вы же слышали, что она говорит: у меня нет семьи… пока нет. А многие из этих женщин хотят завести семью. Думаю, она не осознавала, что вносит свою лепту в культуру Челси Хэндлер, сторонники которой активно выступают за ограничение рождаемости. По их мнению, иметь семью плохо, а дети — это обуза. И, как вы сказали, это способствует падению рождаемости и со временем поспособствует закату цивилизации в нашей стране.

Почему пропаганда направлена на то, чтобы отпугнуть девушек от брака и детей? Ведь это повсюду — в климатической повестке и даже в корпоративной повестке такое встречается в определённой мере.

ЭШЛИ СЕНТ-КЛЭР: Да, на мой взгляд, это очень антигуманная повестка, активно выступающая за ограничение рождаемости. И мы видим это повсюду: детка, становись начальницей, не заводи детей; не заводи детей, они плохо влияют на окружающую среду, нет ничего хуже испускающих углерод детишек. По-моему, это очень злые слова. А они об этом последовательно твердят. При этом рождаемость у нас падает. То же самое можно было наблюдать в случае с Римом. Перед падением Рима у них также сокращалась рождаемость. Это происходит здесь, в Америке. Это происходит в Японии. Так всегда происходит в процветающих странах. И нам следует отвергнуть эту культуру, иначе будет очень плохо.

А что такое шакшука? (Улыбается.)

ЭШЛИ СЕНТ-КЛЭР: Понятия не имею (смеётся). Я ведь не смотрю «Настоящих домохозяек Нью-Йорка»**. У меня есть ребёнок.

Ну, тогда я сам выясню, что это такое. Эшли, большое вам спасибо.

ЭШЛИ СЕНТ-КЛЭР: Благодарю вас, Джесси.

Дата публикации 06 сентября 2023 года.
 
* Американская актриса, телеведущая, писательница (прим. ИноТВ).  
** Американское реалити-шоу (прим. ИноТВ).

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / “Мурашки от предвкушения”: Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

08.09 / Более миллиона москвичей проголосовали электронно на выборах мэра

08.09 / Медведев оценил удобство электронного голосования на выборах мэра Москвы

08.09 / Повзрослевшая дочь Кабаевой потрясла видом: Вот как она выглядит

08.09 / “Опасность внешнего контроля”: в мятеже Пригожина усмотрели влияние из-за рубежа

08.09 / “Новый борец”: куда Якубович решил уйти с Первого канала

08.09 / “Не сможет спеть”: какая напасть мешает Пугачевой выйти на сцену

08.09 / Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

08.09 / Задержка СМС для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений

08.09 / Жилье от государства: кому и как его можно получить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика