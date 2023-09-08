Fox News – отказ американок от семьи и детей приведёт к закату цивилизации в США

Среди молодых американок наблюдается тренд не заводить семью и детей, сказала в интервью Fox News автор сатирического ресурса Babylon Bee Эшли Сент-Клэр. По её мнению, подобный подход способствует снижению рождаемости в стране и со временем может привести к краху американской цивилизации.

Со мной в студии Эшли Сент-Клэр. Это что, такой тренд среди молодых американок праздновать отсутствие семьи?

ЭШЛИ СЕНТ-КЛЭР, автор сатирического ресурса Babylon Bee: Да, так и есть. Это часть культуры Челси Хэндлер*, когда они хотят получать удовольствие, пить всю ночь напролёт и ходить на концерты Бейонсе. Речь идёт о стремлении к удовольствиям вместо самореализации и формирования семьи.

И мы часто это наблюдаем. Мне жаль эту бедную женщину, которая подверглась в сети резкой критике, особенно со стороны Мэтта Уолша и ему подобных. Вы же слышали, что она говорит: у меня нет семьи… пока нет. А многие из этих женщин хотят завести семью. Думаю, она не осознавала, что вносит свою лепту в культуру Челси Хэндлер, сторонники которой активно выступают за ограничение рождаемости. По их мнению, иметь семью плохо, а дети — это обуза. И, как вы сказали, это способствует падению рождаемости и со временем поспособствует закату цивилизации в нашей стране.

Почему пропаганда направлена на то, чтобы отпугнуть девушек от брака и детей? Ведь это повсюду — в климатической повестке и даже в корпоративной повестке такое встречается в определённой мере.

ЭШЛИ СЕНТ-КЛЭР: Да, на мой взгляд, это очень антигуманная повестка, активно выступающая за ограничение рождаемости. И мы видим это повсюду: детка, становись начальницей, не заводи детей; не заводи детей, они плохо влияют на окружающую среду, нет ничего хуже испускающих углерод детишек. По-моему, это очень злые слова. А они об этом последовательно твердят. При этом рождаемость у нас падает. То же самое можно было наблюдать в случае с Римом. Перед падением Рима у них также сокращалась рождаемость. Это происходит здесь, в Америке. Это происходит в Японии. Так всегда происходит в процветающих странах. И нам следует отвергнуть эту культуру, иначе будет очень плохо.

А что такое шакшука? (Улыбается.)

ЭШЛИ СЕНТ-КЛЭР: Понятия не имею (смеётся). Я ведь не смотрю «Настоящих домохозяек Нью-Йорка»**. У меня есть ребёнок.



Ну, тогда я сам выясню, что это такое. Эшли, большое вам спасибо.

ЭШЛИ СЕНТ-КЛЭР: Благодарю вас, Джесси.

Дата публикации 06 сентября 2023 года.



* Американская актриса, телеведущая, писательница (прим. ИноТВ).

** Американское реалити-шоу (прим. ИноТВ).

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