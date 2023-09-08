Мнение: Проблемы у Ив Роше, посадка чиновников на китайцев и надо ли запрещать микрофинансовые организации

1. В своё время иноагенты пытались травить в России французскую Ив Роше, так как у компании был конфликт с братьями Навальными. Французы заявили, что семья Навальных надула фирму на пару десятков миллионов рублей. Дело закончилось судом, один из братьев получил условный срок, другой — сел в тюрьму.



И вот теперь новая зрада. Компания Ив Роше закрывает все свои магазины в Германии, Австрии и Швейцарии — всего 140 магазинов (ссылка).



Причину закрытия немецкие эксперты видят в высокой инфляции евро и в гонениях немецких властей на бизнес (ссылка):



Немецкая ассоциация розничной торговли (HDE) подозревает, что причиной такого развития событий является высокий уровень инфляции. «Многие розничные компании переживают непростые времена. Сначала пандемия с ее блокировками, закрытиями магазинов и мерами, ограничивающими количество покупателей, а теперь последствия российской войны в Украине с высокой инфляцией и плохими потребительскими настроениями», — заявил генеральный директор HDE Стефан Гент.

В России при этом «Ив Роше» закрываться даже не думает, 400 русских магазинов продолжают работу (ссылка).



Кстати, французские любители странного поместили на своём сайте Петербург… в Ленинградскую область! Мне это напомнило французскую систему счисления, в которой месье-затейники называют 70 как 60+10, а 80 — как четырежды 20 (ссылка). Странно, нелогично, но зато не как у всех.



Впрочем, в казусе с Ленинградской областью отчасти виноваты мы сами. Если Ленинграду вернули имя ещё в 1991, то Ленобласть носит неправильное название до сих пор.

2. Российских чиновников собираются обязать ездить на отечественных автомобилях. Речь идёт, вероятно, в том числе и об автомобилях, которые будут собирать в России из китайских компонентов (ссылка):



Выкупленный «Автодомом» бывший завод Mercedes в Есипово в Московской области получил три предложения о партнерстве от китайских производителей. Об этом рассказал РБК гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.

Названий предприятий Ольховский не раскрыл, но при этом отметил, что речь не идет о марке Hongqi. По словам главы компании, на площадке в Есипово «нет смысла выпускать автомобили массового сегмента». В компании приветствует тенденцию, чтобы российские чиновники передвигались на собранных в России автомобилях. «Автодом» собирается выпускать машины премиум-сегмента, которые могут подойти для чиновников, отметил глава предприятия.

По словам Ольховского, первая опытная партия автомобилей должна быть собрана в декабре этого года. К концу 2024-го — началу 2025 года компания собирается выйти на производство 60 тысяч машин в год.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал пересадить российских чиновников и госслужащих с иномарок на отечественные машины.

3. Популисты из Госдумы очередной раз лоббируют запрет микрокредитных организаций. МФО никто не любит, это понятно, однако лейкопластырем расстройство желудка не вылечишь (ссылка):

В России хотят запретить деятельность микрофинансовых организаций. Законопроект внесён в Госдуму.

Авторы инициативы в беседе с RT рассказали, в чём опасность микрозаймов.

Депутат Федот Тумусов сравнил МФО с ростовщиками из-за быстрых кредитов с грабительскими процентами: «Человек попадает в кабалу, и его начинают трясти».

Его коллега Дмитрий Гусев подчеркнул, что деньги взаймы должны давать только крупные банки: «Самые незащищённые люди, которые приходят за 500—1000 рублями, выплачивают потом в 10—20 раз больше. Это несправедливо».

В свою очередь, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков выступил против запрета.

«Если их [МФО] не будет, граждане будут занимать деньги у «чёрных кредиторов», оставляя в залог квартиры и другие активы. Кроме того, следует учитывать, что ЦБ как надзорная организация крепко держит руку на пульсе и отслеживает работу МФО», — отметил он в беседе с RT.

Теоретически, запрет МФО может вызвать и некоторый рост преступности. Сейчас зависимые граждане, если им остро нужны деньги, идут в МФО, а потом возвращают долг, чтобы вскоре повторить цикл. Если запретить МФО, некоторые из них могут начать добывать деньги иными способами.

Что касается сценария, когда «приходят за 500 рублями, а отдают 5000 рублей», то тут я с депутатом поспорю. Это один из самых благоприятных сценариев, которые только можно реализовать — за скромные 5000 привить отвращение к кредитам.

Всё это можно истолковать так, будто я одобряю работу МФО. Это не так: я убеждён, что МФО наносят обществу вред. Однако без МФО будет ещё хуже, поэтому МФО следует оставить как необходимое зло. Ну а если МФО необходимы, то ругать тех, кто там работает, было бы большим лицемерием. Что-то из средневековья, когда палачей избегали, не стесняясь при этом регулярно пользоваться их услугами.